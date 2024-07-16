Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самым возрастным бомбардиром чемпионата стал 38-летний Модрич
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 14:01 | Обновлено 16 июля 2024, 14:09
344
0

Самым возрастным бомбардиром чемпионата стал 38-летний Модрич

На полях Германии отметились голами 26 игроков старше 30 лет

16 июля 2024, 14:01 | Обновлено 16 июля 2024, 14:09
344
0
Самым возрастным бомбардиром чемпионата стал 38-летний Модрич
Getty Images/Global Images Ukraine

На полях Германии отметились голами 26 игроков старше 30 лет, которые забили в общей сложности 31 мяч (26,5% от общего количества).

Самым возрастным бомбардиром стал Лука Модрич, причем не только Euro-2024, а и вообще финальных турниров чемпионатов Европы. Капитан хорватов отличился в матче с Италией в 38 лет 289 дней, побив на 32 дня рекорд 16-летней давности австрийца Ивицы Вастича.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры Euro-2024

Возраст

Игрок

Сборная

Соперник

Счет

Дата

38 лет 289 дней

Лука МОДРИЧ

Хорватия

Италия

1:1

24.06.2024

35 лет 309 дней

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

Франция

1:1

25.06.2024

35 лет 63 дня

Марко АРНАУТОВИЧ

Австрия

Польша

3:1

21.06.2024

33 года 239 дней

Илкай ГЮНДОГАН

Германия

Венгрия

2:0

19.06.2024

33 года 19 дней

ДЖЕНК Тосун

Турция

Чехия

2:1

26.06.2024

33 года

Андрей КРАМАРИЧ

Хорватия

Албания

2:1

19.06.2024

32 года 360 дней

Кевин ДЕ БРЕЙНЕ

Бельгия

Румыния

2:0

22.06.2024

32 года 253 дня

Джердан ШАКИРИ

Швейцария

Шотландия

1:1

19.06.2024

32 года 156 дней

Дани КАРВАХАЛЬ

Испания

Хорватия

3:0

15.06.2024

32 года 152 дня

Стефан ДЕ ВРЕЙ

Нидерланды

Турция

2:1

06.07.2024
По теме:
Самым юным бомбардиром с рекордом Евро стал 16-летний Ямал
Испания сыграла в финале одним из самых возрастных составов в истории Евро
Известный украинский тренер составил символическую сборную Евро-2024
цифры и факты Лука Модрич сборная Хорватии по футболу Евро-2024
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 16 июля 2024, 01:19 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Дополнение среди «200-х». ВСУ обновили данные потерь армии рф
Война | 16 июля 2024, 08:01 8
Дополнение среди «200-х». ВСУ обновили данные потерь армии рф
Дополнение среди «200-х». ВСУ обновили данные потерь армии рф

Украинская армия продолжает защищать страну

Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ
Футбол | 16.07.2024, 14:33
Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ
Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ
Лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч
Футбол | 15.07.2024, 16:31
Лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч
Лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Футбол | 16.07.2024, 07:05
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 9
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
15.07.2024, 07:28 24
Футбол
Треш-новости из США! Финал Копа Америка 2024 перенесен. Известна причина
Треш-новости из США! Финал Копа Америка 2024 перенесен. Известна причина
15.07.2024, 03:05 6
Футбол
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
15.07.2024, 04:05 3
Футбол
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
15.07.2024, 16:00
Футбол
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
14.07.2024, 23:55 165
Футбол
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
15.07.2024, 07:05
Бокс
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
14.07.2024, 20:01 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем