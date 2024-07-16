Самым возрастным бомбардиром чемпионата стал 38-летний Модрич

На полях Германии отметились голами 26 игроков старше 30 лет, которые забили в общей сложности 31 мяч (26,5% от общего количества).

Самым возрастным бомбардиром стал Лука Модрич, причем не только Euro-2024, а и вообще финальных турниров чемпионатов Европы. Капитан хорватов отличился в матче с Италией в 38 лет 289 дней, побив на 32 дня рекорд 16-летней давности австрийца Ивицы Вастича.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры Euro-2024