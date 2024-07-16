Самым возрастным бомбардиром чемпионата стал 38-летний Модрич
На полях Германии отметились голами 26 игроков старше 30 лет
На полях Германии отметились голами 26 игроков старше 30 лет, которые забили в общей сложности 31 мяч (26,5% от общего количества).
Самым возрастным бомбардиром стал Лука Модрич, причем не только Euro-2024, а и вообще финальных турниров чемпионатов Европы. Капитан хорватов отличился в матче с Италией в 38 лет 289 дней, побив на 32 дня рекорд 16-летней давности австрийца Ивицы Вастича.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные бомбардиры Euro-2024
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
38 лет 289 дней
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
Италия
|
1:1
|
24.06.2024
|
35 лет 309 дней
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
Франция
|
1:1
|
25.06.2024
|
35 лет 63 дня
|
Марко АРНАУТОВИЧ
|
Австрия
|
Польша
|
3:1
|
21.06.2024
|
33 года 239 дней
|
Илкай ГЮНДОГАН
|
Германия
|
Венгрия
|
2:0
|
19.06.2024
|
33 года 19 дней
|
ДЖЕНК Тосун
|
Турция
|
Чехия
|
2:1
|
26.06.2024
|
33 года
|
Андрей КРАМАРИЧ
|
Хорватия
|
Албания
|
2:1
|
19.06.2024
|
32 года 360 дней
|
Кевин ДЕ БРЕЙНЕ
|
Бельгия
|
Румыния
|
2:0
|
22.06.2024
|
32 года 253 дня
|
Джердан ШАКИРИ
|
Швейцария
|
Шотландия
|
1:1
|
19.06.2024
|
32 года 156 дней
|
Дани КАРВАХАЛЬ
|
Испания
|
Хорватия
|
3:0
|
15.06.2024
|
32 года 152 дня
|
Стефан ДЕ ВРЕЙ
|
Нидерланды
|
Турция
|
2:1
|
06.07.2024
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