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Испания
19 июля 2024, 08:05 | Обновлено 19 июля 2024, 08:16
863
0

Модрич объяснил решение продлить контракт с Реалом

Хорват остается в стане «галактикос»

19 июля 2024, 08:05 | Обновлено 19 июля 2024, 08:16
863
0
Модрич объяснил решение продлить контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями от подписания нового соглашения с клубом.

«В раздевалке мы как одна семья, мы друзья, здесь отличная атмосфера. Я хотел остаться в «Реале», потому что по-прежнему чувствую себя хорошо. Думаю, что способен продолжать выступать на высоком уровне. Надеюсь, в этом году мы все вместе сможем выиграть много титулов», – признался 38-летний Модрич.

Как известно, Лука Модрич подписал с «Реалом» новый контракт до лета 2025 года.

Цвета «королевского клуба» хорват защищает с 2012 года.

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Реал Мадрид Лука Модрич
Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
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