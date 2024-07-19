Модрич объяснил решение продлить контракт с Реалом

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями от подписания нового соглашения с клубом.

«В раздевалке мы как одна семья, мы друзья, здесь отличная атмосфера. Я хотел остаться в «Реале», потому что по-прежнему чувствую себя хорошо. Думаю, что способен продолжать выступать на высоком уровне. Надеюсь, в этом году мы все вместе сможем выиграть много титулов», – признался 38-летний Модрич.

Как известно, Лука Модрич подписал с «Реалом» новый контракт до лета 2025 года.

Цвета «королевского клуба» хорват защищает с 2012 года.

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