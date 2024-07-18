Тарас МИХАВКО: «Не повезло. Просто не залетело»

Защитник сборной Украины U-19 Тарас Михавко прокомментировал ничью против сверстников из Северной Ирландии (0:0) в матче 1-го тура группового этапа юношеского чемпионата Европы 2024 года.

– Тарас, как ваше самочувствие и настроение, ведь на североирландцев вся наша сборная потратила много сил и эмоций. Как восстановление?

– Конечно, усталость определенная чувствовалась, однако тренерский штаб и наш персонал сборной делают все, чтобы игроки быстрее восстановились. Не так много времени между турами, однако у нас все расписано. Ко второму матчу должны подойти в полной готовности, зная все, что нужно, о наших соперниках. Дмитрий Михайленко большое внимание уделяет разбору.

– Не обидно такой матч, как с Северной Ирландией, завершать вничью? По ударам у Украины преимущество 18:4 в целом и 10:2 по попаданиям в створ ворот...

– Здесь надо сказать, что мы знали, что будет такой уровень соперничества. Понимали, как играет Северная Ирландия. Готовились к этому на разборах и тренировках. Но, как видите, очень много усилий сборная Украины отдала, создала, считаю, очень неплохие моменты у чужих ворот – просто реализовать созданное не удалось. По моему мнению, шансы выиграть этот матч были и наша команда старалась, многое создала. Не повезло. Просто не залетело. Будем стараться реализовать наработанное в следующих турах.