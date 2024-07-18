Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тарас МИХАВКО: «Не повезло. Просто не залетело»
Молодежные турниры
18 июля 2024, 09:01 |
372
0

Тарас МИХАВКО: «Не повезло. Просто не залетело»

Защитник сборной Украины U-19 прокомментировал ничью против Северной Ирландии

18 июля 2024, 09:01 |
372
0
Тарас МИХАВКО: «Не повезло. Просто не залетело»
УАФ. Тарас Михавко

Защитник сборной Украины U-19 Тарас Михавко прокомментировал ничью против сверстников из Северной Ирландии (0:0) в матче 1-го тура группового этапа юношеского чемпионата Европы 2024 года.

– Тарас, как ваше самочувствие и настроение, ведь на североирландцев вся наша сборная потратила много сил и эмоций. Как восстановление?

– Конечно, усталость определенная чувствовалась, однако тренерский штаб и наш персонал сборной делают все, чтобы игроки быстрее восстановились. Не так много времени между турами, однако у нас все расписано. Ко второму матчу должны подойти в полной готовности, зная все, что нужно, о наших соперниках. Дмитрий Михайленко большое внимание уделяет разбору.

– Не обидно такой матч, как с Северной Ирландией, завершать вничью? По ударам у Украины преимущество 18:4 в целом и 10:2 по попаданиям в створ ворот...

– Здесь надо сказать, что мы знали, что будет такой уровень соперничества. Понимали, как играет Северная Ирландия. Готовились к этому на разборах и тренировках. Но, как видите, очень много усилий сборная Украины отдала, создала, считаю, очень неплохие моменты у чужих ворот – просто реализовать созданное не удалось. По моему мнению, шансы выиграть этот матч были и наша команда старалась, многое создала. Не повезло. Просто не залетело. Будем стараться реализовать наработанное в следующих турах.

По теме:
«Трудно было». Михавко рассказал о коммуникации с сыном Шевченко
Норвегия U-19 – Украина U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U19
Норвегия U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча
чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Северная Ирландия - Украина сборная Северной Ирландии по футболу U-19 Тарас Михавко
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усик приехал в больницу Охматдет, которую обстреляли россияне
Война | 17 июля 2024, 19:11 2
ВИДЕО. Усик приехал в больницу Охматдет, которую обстреляли россияне
ВИДЕО. Усик приехал в больницу Охматдет, которую обстреляли россияне

Александр оценил разрушения после попадания ракеты

Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?
Футбол | 18 июля 2024, 01:11 0
Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?
Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?

«Атлетико» – главный претендент на украинца

Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
Футбол | 17.07.2024, 11:27
Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
Минай, ожидая возвращения в УПЛ, добился разгрома в спарринге
Футбол | 18.07.2024, 04:24
Минай, ожидая возвращения в УПЛ, добился разгрома в спарринге
Минай, ожидая возвращения в УПЛ, добился разгрома в спарринге
ВИДЕО. Гвоздик после поражения от Бенавидеса снова погрузился в рутину
Бокс | 17.07.2024, 13:20
ВИДЕО. Гвоздик после поражения от Бенавидеса снова погрузился в рутину
ВИДЕО. Гвоздик после поражения от Бенавидеса снова погрузился в рутину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
17.07.2024, 13:55 15
Футбол
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
16.07.2024, 10:59
Бокс
Не станет легендой. Известный украинский тренер оценил перспективы Ямала
Не станет легендой. Известный украинский тренер оценил перспективы Ямала
16.07.2024, 10:20 9
Футбол
Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
16.07.2024, 11:53 9
Футбол
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
16.07.2024, 08:10 1
Бокс
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
16.07.2024, 17:25 3
Футбол
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
17.07.2024, 07:22 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем