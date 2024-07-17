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  4. Иван ГЕЦКО: «Ребров на Евро слишком доверял лидерам украинской сборной»
Чемпионат Европы
17 июля 2024, 17:51 |
627
1

Иван ГЕЦКО: «Ребров на Евро слишком доверял лидерам украинской сборной»

Бывший игрок сборной Украины высказал свое мнение относительно выступления сине-желтых на Евро-2024

17 июля 2024, 17:51 |
627
1
Иван ГЕЦКО: «Ребров на Евро слишком доверял лидерам украинской сборной»
Атлетик Одесса. Иван Гецко

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил выступление подопечных Сергея Реброва на Евро-2024 в Германии:

– Скрывать не буду: я надеялся, что украинская сборная пробьется, по крайней мере, в четвертьфинал, а тут такое фиаско

– Но не слишком ли много мы ожидали от украинской сборной нынешнего образца, ведь в ее активе не было больших побед?
– Тем не менее в ее составе было немало исполнителей, выступающих в топ-чемпионатах континента, надо было только подвести их к решающим баталиям в оптимальных кондициях.

– Почему этого не произошло?
– Об этом лучше спросить у рулевого Сергея Реброва. Складывается впечатление, что он слишком доверял лидерам сборной, а они с грузом ответственности не справились. Убежден, что в первом матче с румынами не стоило выпускать Андрея Лунина, Тараса Степаненко, Александра Зинченко, которые не имели достаточной игровой практики на клубном уровне в последнее время. Но хуже всего, что когда дела пошли плохо, оказалось, что в рядах сборной нет исполнителей, которые бы взяли игру на себя. В конце концов, такое уже не впервые случалось с Николаем Матвиенко, Михаилом Мудриком, Артемом Довбиком, Виктором Цыганковым, Георгием Судаковым.

– После победы в следующем матче – со Словакией, сложилось впечатление, что появился свет в конце тоннеля.
– Со словаками украинцы действовали стратегически не грамотно. Когда удалось добиться перелома и выйти вперед, то надо было приложить максимум усилий, чтобы довести дело до разгрома. Зато почему-то начали играть на сохранение победного счета. Неужели верили, что в заключительном туре румыны и словаки, которых устраивала ничья, ради украинской сборной будут играть на победу? Наивные.

– Многие эксперты утверждают, что не обошлось без переоценки сил в украинской сборной.
– Согласен. Многие украинцы считали, что на Евро в Германии у них отбоя не будет от именитых покупателей, что многомиллионные контракты уже никуда не денутся. Этого не произошло. Среди желанных новичков оказались игроки других сборных, а наши снова в очереди за признанием. Вот почему очень важно из этой неудачи на Евро-2024 сделать правильные выводы. Иначе и нынешнее поколение игроков украинской сборной может оказаться потерянным.

Ранее мы сообщали, что спортивный журналист Виктор Вацко раскритиковал Реброва, объяснив, почему сборная проигрывает.

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Иван Гецко Евро-2024 сборная Украины по футболу Сергей Ребров инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Saar
А кому ще довіряти!? Дублерам, типа, Луніна!???
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