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Сборная УКРАИНЫ
16 июля 2024, 15:59 | Обновлено 16 июля 2024, 16:36
822
1

Вацко раскритиковал Реброва, объяснив, почему сборная проигрывает

Известный журналист уверен, что в украинском футболе все время пытаются облегчить себе работу

16 июля 2024, 15:59 | Обновлено 16 июля 2024, 16:36
822
1
Вацко раскритиковал Реброва, объяснив, почему сборная проигрывает
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

На прошлой неделе на Исполкоме УАФ по просьбе главного тренера Сергея Реброва было принято решение о возможности переноса матчей УПЛ по требованию Комитета национальных сборных команд. Отметим, что этот комитет возглавляет глава УАФ Андрей Шевченко, заместителем которого является сам Ребров.

Известный спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко раскритиковал это решение, заявив, что в украинском футболе все время пытаются облегчить работу.

«И здесь халявку мы себе находим, а потом мы попадаем на уровень четких правил и все. Одни умеют готовиться, работать в рамках четко прописанных календарей, правильный выбор делать, где-то перетерпеть, когда тяжело, сработать из-за «не могу».

А у нас – зачем, если можно порешать. Зачем, если в регламенте можно прописать то, что выгодно тебе. А потом мы удивляемся, что против нас бойцюганы выходят, а у нас – мягкие игрушки. Нахрен нам напрягаться, если можно законы под себя написать», – сказал Вацко в эфире программы «Вацко on air».

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Виктор Вацко Сергей Ребров Андрей Шевченко исполком УАФ Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу
Владимир Клепач Источник: Вацко Live
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Игорек
Потрібен іноземний тренер!Щоб порядок у Збірній був!Лужного узяти до себе у помічники!
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