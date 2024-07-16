Вацко раскритиковал Реброва, объяснив, почему сборная проигрывает

На прошлой неделе на Исполкоме УАФ по просьбе главного тренера Сергея Реброва было принято решение о возможности переноса матчей УПЛ по требованию Комитета национальных сборных команд. Отметим, что этот комитет возглавляет глава УАФ Андрей Шевченко, заместителем которого является сам Ребров.

Известный спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко раскритиковал это решение, заявив, что в украинском футболе все время пытаются облегчить работу.

«И здесь халявку мы себе находим, а потом мы попадаем на уровень четких правил и все. Одни умеют готовиться, работать в рамках четко прописанных календарей, правильный выбор делать, где-то перетерпеть, когда тяжело, сработать из-за «не могу».

А у нас – зачем, если можно порешать. Зачем, если в регламенте можно прописать то, что выгодно тебе. А потом мы удивляемся, что против нас бойцюганы выходят, а у нас – мягкие игрушки. Нахрен нам напрягаться, если можно законы под себя написать», – сказал Вацко в эфире программы «Вацко on air».