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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 14:52 | Обновлено 17 июля 2024, 14:56
717
0

Изменено время начала спарринга Динамо с Мамелоди Сандаунз

Матч состоится в среду, 17 июля

17 июля 2024, 14:52 | Обновлено 17 июля 2024, 14:56
717
0
Изменено время начала спарринга Динамо с Мамелоди Сандаунз
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» уведомило об изменении времени начала товарищеского матча с командой «Мамелоди Сандаунз» на предсезонном сборе в Австрии.

Сообщается, что игра «Динамо» с «Мамелоди Сандаунз» начнется в среду, 17 июля, в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, изначально стартовый свисток в матче должен был прозвучать в 18:00 по Киеву. Перенос времени начала поединка состоялся якобы по инициативе местных властей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» подписало капитана юношеской сборной Грузии.

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Динамо Киев товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Мамелоди Сандаунз
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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