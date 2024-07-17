Изменено время начала спарринга Динамо с Мамелоди Сандаунз

Киевское «Динамо» уведомило об изменении времени начала товарищеского матча с командой «Мамелоди Сандаунз» на предсезонном сборе в Австрии.

Сообщается, что игра «Динамо» с «Мамелоди Сандаунз» начнется в среду, 17 июля, в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, изначально стартовый свисток в матче должен был прозвучать в 18:00 по Киеву. Перенос времени начала поединка состоялся якобы по инициативе местных властей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» подписало капитана юношеской сборной Грузии.