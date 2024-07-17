Украина. Премьер лига17 июля 2024, 14:52 | Обновлено 17 июля 2024, 14:56
717
0
Изменено время начала спарринга Динамо с Мамелоди Сандаунз
Матч состоится в среду, 17 июля
17 июля 2024, 14:52 | Обновлено 17 июля 2024, 14:56
717
0
Киевское «Динамо» уведомило об изменении времени начала товарищеского матча с командой «Мамелоди Сандаунз» на предсезонном сборе в Австрии.
Сообщается, что игра «Динамо» с «Мамелоди Сандаунз» начнется в среду, 17 июля, в 19:00 по киевскому времени.
Напомним, изначально стартовый свисток в матче должен был прозвучать в 18:00 по Киеву. Перенос времени начала поединка состоялся якобы по инициативе местных властей.
Читайте также:Динамо – Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ранее сообщалось, что «Динамо» подписало капитана юношеской сборной Грузии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июля 2024, 14:22 12
Украинский вингер больше не выйдет на футбольное поле
Футбол | 16 июля 2024, 21:52 4
Виталий Миколенко заинтересовал «Наполи»
Футбол | 16.07.2024, 19:24
Футбол | 16.07.2024, 19:48
Футбол | 17.07.2024, 13:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.07.2024, 10:20 7
17.07.2024, 07:22 3
16.07.2024, 10:07 6
Футбол
16.07.2024, 02:29 26
15.07.2024, 11:01 27
16.07.2024, 04:34
Бокс