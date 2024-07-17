Педриньо вернулся в Шахтер: усиление Пушичу или попытка спасти инвестиции

Одним из наиболее неожиданных трансферов в украинской Премьер-лиге нынешним летом стало возвращение в «Шахтер» атакующего полузащитника Педриньо. Хавбек, напомним, был приобретен «горняками» за 18 миллионов евро еще летом 2021 года. Тогда «оранжево-черные» начинали выстраивать невероятно амбициозный и перспективный проект под главного тренера Роберто Де Дзерби, однако довести его до ума «Шахтер» не смог. Из-за войны…

Именно из-за войны Педриньо, как и многие другие легионеры «оранжево-черных» того периода, принял решение покинуть Украину. Он не бежал «с корабля» первым, как некоторые его соотечественники, а ушел только летом 2022-го. Когда стало понятно, что «Шахтер» постарается сохранить свой спортивный проект, но тренировать команду будет уже не Де Дзерби, а Игор Йовичевич.

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При этом Педриньо изначально не пожелал задействовать положения Annexe 7 ФИФА. Он дождался, пока «Шахтер» договориться с «Атлетико Минейро», и лишь затем официально вернулся на родину, чтобы провести там один год на правах аренды без права выкупа. Летом 2022 года у «горняков» были и конкретные предложения от европейских клубов о полноценной продаже Педриньо. В частности, вокруг бразильца «нарезали круги» французский «Лилль» и нидерландский ПСВ. «Доги» даже были готовы заплатить 18 миллионов евро, и компенсировать на 100% экономические затраты «горняков» на приобретение хавбека, но украинский клуб от подобной возможности отказался.

Не пожелав продавать Педриньо, а отпустив того в годичную аренду, «Шахтер» продемонстрировал большую веру в талант этого бразильца. При Де Дзерби хавбек успел сыграть за «горняков» 19 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Показатели, безусловно, не самые выдающиеся, однако болельщики «оранжево-черных» наверняка запомнили мяч Педриньо в выездном матче против «Монако» (1:0) в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

Впрочем, первый год в аренде в «Атлетико Минейро» стал для Педриньо крайне неудачным. Буквально через несколько дней после прихода хавбека «петушки» поменяли главного тренера, что всегда является не самой доброй приметой для свежих новобранцев любой команды, а спустя полтора месяца Педриньо порвал мышцы бедра. Эта травма вывела вингера из строя до конца сезона-2022 в Серии А, в котором футболист успел сыграть лишь 7 матчей и не отличился в них результативными действиями.

В начале 2023-го «Атлетико Минейро» получил очередного главного тренера – Эдуардо Коудет стал уже третьим наставником «петушков» за короткий период пребывания в клубе Педриньо. Но и аргентинец на своем посту не задержался: спустя полгода его во главе «Атлетико Минейро» сменил титулованный Луис Фелипе Сколари – коуч, который в последний к настоящему моменту раз (пятый) приводил сборную Бразилии к титулу чемпиона мира (на турнире в Японии и Южной Корее в 2002 году).

На момент прихода Сколари контракт Педриньо с «Атлетико Минейро» как раз заканчивался, однако опытный наставник был не против, если «петушки» смогут согласовать пролонгацию аренды хавбека. И она в итоге была одобрена, хотя и на не самых выгодных условиях для «Шахтера». В частности, «горняки» согласились отпустить Педриньо, продолжая выплачивать ему большую часть зарплаты (при месячном окладе в 230 тысяч евро «петушки» покрывали расходы лишь на сумму в 92 тысячи евро). Благодаря этому футболист, в трансфер которого были инвестированы немалые по меркам УПЛ средства, остался в аренде в «Атлетико Минейро» еще на один сезон.

При Сколари Педриньо так и не удалось стать важной фигурой для «Атлетико Минейро». Хавбек появлялся на поле, но являлся игроком ротации, проведя на поле лишь 778 минут в рамках 20 матчей, и сумев отличиться скромными 2 результативными передачами. Опытный бразильский тренер не особо доверял арендованному у «Шахтера» футболисту, предпочитая делать ставку на других игроков. За это Сколари никто особо в Бразилии не критиковал, так как «петушки» финишировали в сезоне-2023 на 3-м месте в Серии А.

Однако в марте нынешнего года Сколари досрочно расторг контракт с «Атлетико Минейро», а на его место был назначен Габриэль Милито, известный многим по выступлениям в прошлом за «Барселону». У аргентинца Педриньо оказался на более хорошем счету, и даже начал демонстрировать серьезные признаки «оживания» – забил 2 мяча и отдал 1 ассист в 12 официальных матчах, но... Летом хавбек все-таки покинул «Атлетико Минейро», и вернулся в «Шахтер».

Впервые о возможном возвращении Педриньо в стан «оранжево-черных» заговорили в начале февраля, когда «Шахтер» сообщил о продлении контракта с хавбеком на пять лет. Что правда, в бразильских СМИ очень скоро начали появляться сомнения, что Педриньо реально готов вернуться в Украину, однако никаких других вариантов у футболиста, по сути, и не было. Отпускать вингера в еще одну аренду «Шахтер», кажется, уже совсем не горел желанием, а купить Педриньо за 18 миллионов евро желающих на рынке на этот раз не нашлось.

Интересно, что еще зимой Педриньо на родине очень жестко критиковали за продление трудового соглашения с «Шахтером». Впрочем, агент футболиста Уилл Дантас четко и конкретно объяснил, почему его клиент согласился на такую сделку. И причина здесь могла быть исключительно одна – деньги. Большие деньги.

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«Сумма, которую Педриньо заработает в «Шахтере» за один месяц, вы и вся ваша семья не заработаете за всю жизнь», – говорил Дантас недоброжелателям футболиста. «С каждым днем Педриньо становится все успешнее, и неудивительно, что «Шахтер» удвоил ему зарплату и продлил с ним контракт на пять лет. Он добьется успеха, а вы – неудачники, у вас полное дерьмо в жизни и вы останетесь дерьмом до конца своей жизни».

На этом фоне возвращение Педриньо в «Шахтер» уже не выглядело таким уж невероятным, хотя ситуация в любой момент могла поменяться. Но все пошло по тому сценарию, который распланировали Дарио Срна и сотоварищи. Более того, спустя несколько дней после присоединения Педриньо к тренировочному лагерю «Шахтера» на сборах в Словении в бразильскую прессу попала сенсационная новость – якобы руководство Украинской ассоциации футбола ведет консультации с игроком с тем, чтобы тот получил гражданство и имел в ближайшем будущем возможность играть за «сине-желтых».

Надо сказать, последняя новость действительно выглядела большой неожиданностью. И пускай ее оперативно опровергли в самой УАФ, в целом сбрасывать со счетов подобные планы «Шахтера» на своего легионера не стоит. Все мы, в конце концов, помним Марлоса, Жуниора Мораеса… Да и определенные юридические уловки в обновленном законодательстве о получении гражданства Украины иностранцами, кажется, в донецком клубе, при желании, вполне могут попробовать использовать, подкрепив это желанием со стороны УАФ получить еще одного квалифицированного игрока для национальной сборной.

Квалифицированного ли? Конечно, неудачи Педриньо в Бразилии, когда за два года он отличился лишь 6 результативными действиями (2 гола, 4 ассиста) в 58 официальных матчах за «Атлетико Минейро» ставят вопрос именно подобным образом. Даже оценочная стоимость хавбека на Transfermarkt упала за последние три года ровно в три раза – с 15 до 5 миллионов евро. Поэтому прямо сейчас 26-летний Педриньо является самым опытным с точки зрения возраста легионером «горняков», однако далеко не самым дорогим.

Интересный вопрос также, на какой позиции Марино Пушич видит Педриньо в своей команде. Сам футболист рассказал, что у него уже был разговор с боснийским специалистом, и тот заверил бразильца, что планирует использовать игрока на родной для него позиции – правого вингера. Также Педриньо способен сыграть на левом фланге атаки, под нападающим и даже оттянутого форварда, однако на этих позициях его эффективность все-таки значительно снижается, поэтому в «Шахтере», прежде всего, напрячься стоит Александру Зубкову и Марьяну Шведу: возращение бразильца – это «по их душу».

А вот будет ли Педриньо эффективен в «Шахтере» – это вопрос, ответа на который сегодня не знает никто: ни Пушич, ни Срна, ни сам Педриньо, ни, конечно же, автор этих строк. Сомнения в способности бразильского легионера стать лидером нынешней команды «горняков» присутствуют и они, прежде всего, обусловлены далеко не самым удачным двухлетним периодом карьеры вингера в «Атлетико Минейро». Впрочем, в стане «петушков» у бразильца были вполне объективные причины, не давшие возможности проявить себя получше, и сложно сказать, чего в неудачах Педриньо больше: его личной вины и недоработок, либо же сторонних факторов, начиная от тяжелого повреждения и заканчивая чехардой на тренерском мостике команды.

Очевидным сейчас является только то, что возвращение Педриньо, пускай даже через двукратное увеличение ему зарплаты, – это попытка руководства «Шахтера» спасти инвестированные три года назад в приобретение этого бразильца 18 миллионов евро. За последние годы «горняки» из-за войны потеряли слишком много, причем как футболистов, так и денег, недополученных от их потенциальных продаж. Упустить еще и Педриньо, являющегося вторым в списке самых дорогостоящих подписаний в истории донецкого клуба (после Бернарда), было бы самым настоящим ударом «под дых» всей команде топ-менеджеров «горняков» во главе с Сергеем Палкиным и Дарио Срной.

Поэтому вполне логично, что Палкин, Срна и другие люди, ответственные за трансферную политику нынешнего «Шахтера», сейчас воспользовались шансом договориться с Педриньо о возвращении. Другой вопрос, что они очень рискуют, продолжая старую кадровую историю еще времен Де Дзерби. Из футболистов, подписанных летом 2021-го специально под итальянца, не выстрелил никто, и Пушич также вряд ли будет готов «отвечать головой» за способность Педриньо оказаться полезным. При неудаче бразильца боснийцу проще всего будет просто списать просчеты за подписание этого игрока на других, причем это в целом будет справедливой оценкой ситуации. А вот если Педриньо раскроется и станет ключевой фигурой для «Шахтера», то Пушича только и будут, что нахваливать, как в СМИ, так и в экспертной среде.

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В общем, для тренера, как и для игрока, вырисовавшийся вариант, кажется, является абсолютно беспроигрышным. Под давлением в конечном итоге способны оказаться только Палкин и Срна, а это также очень интересно – если топ-менеджмент «Шахтера» готов полноценно брать ответственность на себя за те или иные резонансные решения.

Впрочем, не стоит забывать, что это лишь авторское видение ситуации, а как все сложится на практике – мы увидим, очевидно, уже по ходу сезона-2024/25. Должно быть довольно интересно…