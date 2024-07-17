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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 04:31 | Обновлено 17 июля 2024, 05:08
252
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Виталий ПЕРВАК: «В такую жару играть сложно, но ребята проявили характер»

Наставник «Левого Берега» прокомментировал проигрыш в спарринге против ЛНЗ

17 июля 2024, 04:31 | Обновлено 17 июля 2024, 05:08
252
0
Виталий ПЕРВАК: «В такую жару играть сложно, но ребята проявили характер»
ФК ЛНЗ. Виталий Первак

Очередным спарринг-партнером «Левого Берега» на предсезонных сборах стал представитель Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ (1:2).

Гости активно вошли в игру на поле соперника, открыв счет уже на 4-й минуте – забитым мячом отличился Николай Когут. Хозяевам удалось восстановить паритет благодаря пенальти, реализованному Виталием Бойко. Во втором тайме и «Левый Берег», и ЛНЗ имели шансы выйти вперед – каркас ворот спасал обе команды. Однако на финальных минутах черкащане использовали стандарт и смогли вырвать победу – после подачи углового отличился Муравский.

Наставник «Левого Берега» Виталий Первак: «Несмотря на счет, остались более положительные эмоции от матча с участником УПЛ. В такую ​​жару играть сложно, но ребята проявили характер. Считаю, что большую часть матча играли достойно, но есть над чем работать. Галаса и Банаду приглашали для того, чтобы они добавили конкуренции за место в составе. Ребята освежили игру после перерыва, добавили мобильность. Надеюсь, что в сезоне они нам помогут.

Перенос старта соревнований? Еще одна дополнительная неделя на подготовку принесет нам больше пользы. У Ивана Когута есть повреждения, Дедух и Сухоручко еще не вернулись из студенческой сборной. Они сейчас в Венгрии играют в ужасающих условиях. Сейчас работаем в недельном цикле и увеличиваем интенсивность нагрузок. Наш сезон начнется с кубкового матча, поэтому готовимся к этому».

Капитан «Левого Берега» Андрей Спиваков убежден, что дали достойный бой представителю УПЛ: «Считаю, что в первой половине встречи сыграли не слишком качественно, а после перерыва добавили. К сожалению, в конце матча пропустили досадный гол после розыгрыша углового. После перерыва качественно выходили из защиты в нападение. Пытались выполнять тренерские наставления и играть в свой футбол. Могу похвалить всех игроков нашей команды – можем конкурировать с представителями УПЛ».

Рабочий процесс «Левого Берега» продолжается – команда ведет подготовку к заключительному спаррингу на сборах – с киевским «Локомотивом».

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Николай Степанюк Источник: ФК Левый берег
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