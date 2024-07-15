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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
14.07.2024 16:00 – FT 2 : 1
Левый берег
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Украина. Премьер лига
15 июля 2024, 16:41 | Обновлено 15 июля 2024, 17:04
70
0

Черкасский ЛНЗ выиграл товарищеский матч у команды Левый Берег

На финальных минутах победу вырвала команда из города Черкассы

15 июля 2024, 16:41 | Обновлено 15 июля 2024, 17:04
70
0
Черкасский ЛНЗ выиграл товарищеский матч у команды Левый Берег
ФК Левый Берег

15 липня відбувся черговий домашній спаринг ЛНЗ, команди УПЛ. Гра проти Лівого Берега закінчилася з рахунком 2:1 на користь команди з Черкас.

«Лелеки» активно ввійшли в гру на полі суперника, відкривши рахунок вже на 4-й хвилині – забитим мʼячем відзначився Микола Когут. Господарям вдалося відновити паритет завдяки пенальті, реалізованому Віталієм Бойком.

У другому таймі і «Лівий Берег», і ЛНЗ мали шанси, щоб вийти вперед – каркас воріт рятував обидві команди. Проте на фінальних хвилинах черкащани використали стандарт і зуміли вирвати перемогу – після подачі кутового відзначився Муравський.

Наступну гру ЛНЗ грає вдома 17 липня проти Олександрії.

Товариський матч

14 липня. Черкаси

16:00. ЛНЗ (Черкаси) – Лівий берег (Київ) – 2:1

Голи: Бойко, 25 (пен), Муравський, 87 – Когут, 4

ЛНЗ: Самойленко – Пасіч (Путря, 46), Саліху (Штефанко, 79), Дайко (Муравський, 46) Стасюк (Каплієнко, 71) – Бойко, Бар (Ангелов, 46), Олійник (Тілль, 46) – Наумець (Ассінор, 46), Прядун (Шестаков, 30), Ассінор (Молло, 46)

Відеоогляд матчу

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Николай Степанюк Источник: ФК Левый берег
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