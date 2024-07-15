Черкасский ЛНЗ выиграл товарищеский матч у команды Левый Берег
На финальных минутах победу вырвала команда из города Черкассы
15 липня відбувся черговий домашній спаринг ЛНЗ, команди УПЛ. Гра проти Лівого Берега закінчилася з рахунком 2:1 на користь команди з Черкас.
«Лелеки» активно ввійшли в гру на полі суперника, відкривши рахунок вже на 4-й хвилині – забитим мʼячем відзначився Микола Когут. Господарям вдалося відновити паритет завдяки пенальті, реалізованому Віталієм Бойком.
У другому таймі і «Лівий Берег», і ЛНЗ мали шанси, щоб вийти вперед – каркас воріт рятував обидві команди. Проте на фінальних хвилинах черкащани використали стандарт і зуміли вирвати перемогу – після подачі кутового відзначився Муравський.
Наступну гру ЛНЗ грає вдома 17 липня проти Олександрії.
Товариський матч
14 липня. Черкаси
16:00. ЛНЗ (Черкаси) – Лівий берег (Київ) – 2:1
Голи: Бойко, 25 (пен), Муравський, 87 – Когут, 4
ЛНЗ: Самойленко – Пасіч (Путря, 46), Саліху (Штефанко, 79), Дайко (Муравський, 46) Стасюк (Каплієнко, 71) – Бойко, Бар (Ангелов, 46), Олійник (Тілль, 46) – Наумець (Ассінор, 46), Прядун (Шестаков, 30), Ассінор (Молло, 46)
Відеоогляд матчу
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