Украинские судьи будут обслуживать матч Лиги Европы в Словении

Украинская бригада арбитров будет работать на ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25.

Игра между командами Марибор (Словения) и Ботев (Болгария) состоится в Мариборе 18 июля (первый матч – 1:2).

Главным рефери выступит Виталий Романов. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко.

Обязанности четвертого судьи на матче в Словении будет выполнять Клим Заброда.