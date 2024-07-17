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Лига конференций
17 июля 2024, 02:45 | Обновлено 17 июля 2024, 03:07
8
0

Украинские судьи будут обслуживать матч Лиги Европы в Словении

Виталий Романов отработает главным судьей игры между Марибором и Ботевом

17 июля 2024, 02:45 | Обновлено 17 июля 2024, 03:07
8
0
Украинские судьи будут обслуживать матч Лиги Европы в Словении
УАФ. Виталий Романов

Украинская бригада арбитров будет работать на ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25.

Игра между командами Марибор (Словения) и Ботев (Болгария) состоится в Мариборе 18 июля (первый матч – 1:2).

Главным рефери выступит Виталий Романов. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко.

Обязанности четвертого судьи на матче в Словении будет выполнять Клим Заброда.

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Лига конференций Марибор Ботев Пловдив Виталий Романов судейские назначения Дмитрий Запороженко Александр Беркут
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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