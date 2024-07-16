ШИРЕР: ​​​​​​​«Он поднял Англию с колен после поражения от Исландии в 2016»

Бывший нападающий сборной Англии, Алан Ширер высказал свое мнение о нахождении Гарета Саутгейта на посту главного тренера «трех львов».

«Работа тренером национальной сборной - изнурительное дело. Представьте, какой стресс и давление испытывает человек на этой должности. Саутгейт всегда защищал своих игроков, что тоже не могло не отразиться на нем. Надеюсь, у него будет время восстановиться, прежде чем мы снова увидим его в футболе.

До прихода Саутгейта многие футболисты неохотно выступали за сборную. Однако его решение уйти не стало неожиданностью. Возможно, Гарет принял его еще до начала турнира и объявил бы об этом даже в случае победы. Одно можно сказать точно: Саутгейт заслуживает аплодисментов за все свои достижения. Он поднял Англию с колен после поражения от Исландии в 2016 году.

На этом Евро команда, возможно, играла не в полную силу, но атмосфера, созданная Гаретом, помогла им дойти до еще одного финала. В целом, нужно отдать должное Саутгейту за его работу со сборной Англии. Теперь от английской команды ожидают выхода в финалы и завоевания трофеев».

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подал в отставку по собственному желанию.