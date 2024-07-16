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  4. ШИРЕР: ​​​​​​​«Он поднял Англию с колен после поражения от Исландии в 2016»
Англия
16 июля 2024, 21:00 | Обновлено 16 июля 2024, 21:01
179
4

ШИРЕР: ​​​​​​​«Он поднял Англию с колен после поражения от Исландии в 2016»

Бывший нападающий сборной Англии оценил работу Гарета Саутгейта

16 июля 2024, 21:00 | Обновлено 16 июля 2024, 21:01
179
4
ШИРЕР: ​​​​​​​«Он поднял Англию с колен после поражения от Исландии в 2016»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Бывший нападающий сборной Англии, Алан Ширер высказал свое мнение о нахождении Гарета Саутгейта на посту главного тренера «трех львов».

«Работа тренером национальной сборной - изнурительное дело. Представьте, какой стресс и давление испытывает человек на этой должности. Саутгейт всегда защищал своих игроков, что тоже не могло не отразиться на нем. Надеюсь, у него будет время восстановиться, прежде чем мы снова увидим его в футболе.

До прихода Саутгейта многие футболисты неохотно выступали за сборную. Однако его решение уйти не стало неожиданностью. Возможно, Гарет принял его еще до начала турнира и объявил бы об этом даже в случае победы. Одно можно сказать точно: Саутгейт заслуживает аплодисментов за все свои достижения. Он поднял Англию с колен после поражения от Исландии в 2016 году.

На этом Евро команда, возможно, играла не в полную силу, но атмосфера, созданная Гаретом, помогла им дойти до еще одного финала. В целом, нужно отдать должное Саутгейту за его работу со сборной Англии. Теперь от английской команды ожидают выхода в финалы и завоевания трофеев».

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подал в отставку по собственному желанию.

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Алан Ширер сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт
Алексей Тиньков Источник: BBC
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Комментарии 4
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vazazh
На жаль, не знаю, якого біса він пішов. Ну нехай шукакють кращого. Але ж проблема в іншому - не виконання відомої англійської фрази - "покажи мені свій півзахист". А його власне і не має, і взяти не має де. Бо всі класні півзахистники - в АПЛ - не англійці. А Палмера випускали в кінці гри. А все інше - щось. Під керівництвом - Кейна, який грає при наявності подлач під нього. Тому все закономірно. Не має темпу гри, а є щось з моделювання Гвардіоли, при наявноситі в нього півзахисту, як в Іспанії, та і в Німеччині, так і в АПЛ. Але півзахісту (виклюбчення Барса) - з гравців інших збірних.
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0
Harun Bakircioğlu
Ширер явно в трансфермаркт не смотрит. Там ваша Англия с большим отрывом самая дорогая сборная в мире. Саутгейт за матч в среднем очков набирает меньше, чем Капелло, просто ему везет. Тут с Нидерландами пенальти поставили за накладку после удара, там могли вылететь от Словакии, на прошлом Евро спасибо Украина попалась, а с Данией опять сомнительный пенальти. На этих этапах Англия спокойно могла вылетать, но чудом проползала дальше. Игры нет, вот у Испании этого Евро и у Италии прошлого игра была. Италия-2020 вообще играла в нетипичный для себя атакующий футбол, и только футбольные миллиардеры играют непонятно во что уже 8 лет.
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255547
Обсолютно верное разсуждение
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