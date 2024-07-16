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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 17:56 | Обновлено 16 июля 2024, 18:22
232
0

ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку перед игрой с Хорватией

Матч 6-го тура квалификации Евро-2024 начнется 16 июля в 20:00

16 июля 2024, 17:56 | Обновлено 16 июля 2024, 18:22
232
0
ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку перед игрой с Хорватией
УАФ

Сегодня, 16 июля, в Скопье, столице Северной Македонии, пройдет матч 6 тура квалификации Евро-2025 среди женских команд.

Поединок Украина – Хорватия начнется в 20.00 по киевскому времени.

Украинская команда гарантировала себе участие в плей-офф отбора. В последнем матче определится, с какого места украинки выйдут из группы.

Победа в Скопье выведет сине-желтые на вторую позицию в группе.

Турнирная таблица группы B4

ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку перед игрой с Хорватией

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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