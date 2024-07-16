Сегодня, 16 июля, в Скопье, столице Северной Македонии, пройдет матч 6 тура квалификации Евро-2025 среди женских команд.

Поединок Украина – Хорватия начнется в 20.00 по киевскому времени.

Украинская команда гарантировала себе участие в плей-офф отбора. В последнем матче определится, с какого места украинки выйдут из группы.

Победа в Скопье выведет сине-желтые на вторую позицию в группе.

Турнирная таблица группы B4

ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку перед игрой с Хорватией