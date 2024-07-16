Украина – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июля в 20:00 матч 6-го тура квалификации женского Евро-2025
Женская сборная Украины проводит домашний матч 6-го тура группового этапа отбора к Евро-2025 против команды Хорватии.
Матч буден сыгран 16 июля в 20:00 в Скопье, столице Северной Македонии, на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола.
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Поединок 5-го тура между Косово и Украиной завершился со счетом 4:0 в пользу сине-желтых.
Сборная Украины занимает 3-е место (8 очков) и гарантировала себе выход в плей-офф квалификации Евро-2025. Впереди в группе: Уэльс (11) и Хорватия (9).
В последнем 6-м туре 16 июля сыграют: Уэльс – Косово, Украина – Хорватия.
Сине-желтым нужна победа, чтобы занять второе место в группе, что даст выход на менее сильных соперников в плей-офф.
Турнирная таблица группы B4
Состав женской сборной Украины
Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Колос» Ковалевка), Екатерина Боклач («Марсель», Франция).
Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все – «Ворскла» Полтава), Ольга Басанская, Леся Ольхова (обе – «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).
Полузащитники: Надежда Кунина, Вероника Андрухив, Даяна Семкив (все – «Колос» Ковалевка), Яна Калинина («Ворскла» Полтава), Елизавета Молодюк, Тамила Химич, Дарья Апанащенко, Анна Петрик (все – «Металлист 1925» Харьков) , Яна Малахова («Мура Нона», Словения), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия).
Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Ницца», Франция).
Украина – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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