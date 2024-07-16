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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 06:55 | Обновлено 16 июля 2024, 06:59
102
0

Украина – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июля в 20:00 матч 6-го тура квалификации женского Евро-2025

16 июля 2024, 06:55 | Обновлено 16 июля 2024, 06:59
102
0
Украина – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Женская сборная Украины проводит домашний матч 6-го тура группового этапа отбора к Евро-2025 против команды Хорватии.

Матч буден сыгран 16 июля в 20:00 в Скопье, столице Северной Македонии, на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок 5-го тура между Косово и Украиной завершился со счетом 4:0 в пользу сине-желтых.

Сборная Украины занимает 3-е место (8 очков) и гарантировала себе выход в плей-офф квалификации Евро-2025. Впереди в группе: Уэльс (11) и Хорватия (9).

В последнем 6-м туре 16 июля сыграют: Уэльс – Косово, Украина – Хорватия.

Сине-желтым нужна победа, чтобы занять второе место в группе, что даст выход на менее сильных соперников в плей-офф.

Турнирная таблица группы B4

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Колос» Ковалевка), Екатерина Боклач («Марсель», Франция).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все – «Ворскла» Полтава), Ольга Басанская, Леся Ольхова (обе – «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Надежда Кунина, Вероника Андрухив, Даяна Семкив (все – «Колос» Ковалевка), Яна Калинина («Ворскла» Полтава), Елизавета Молодюк, Тамила Химич, Дарья Апанащенко, Анна Петрик (все – «Металлист 1925» Харьков) , Яна Малахова («Мура Нона», Словения), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия).

Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Ницца», Франция).

Украина – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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