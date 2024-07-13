Украина – на 3-й позиции. Турнирные таблицы квалификации женского Евро-2025

Женская сборная Украины продолжает выступления в квалификационном турнире Евро-2025.

В Приштине на стадионе «Фадиль Вокрри» в поединке 5-го тура квалификации Евро-2025 в группе В4 подопечные Владимира Пятенко встречались со сборной Косово.

Судьба матча фактически была решена в первом тайме. Украинки, владевшие большим преимуществом, забили в ворота соперниц 4 мяча. Отличились Дарья Апанащенко, Тамила Химич, Ольга Басанская и Роксолана Кравчук.

На этом девушки успокоились, и после перерыва голов забиты не было. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу сине-желтых.

Сборная Украины занимает 3-е место (8 очков) и гарантировала себе выход в плей-офф квалификации Евро-2025. Впереди в группе Уэльс (11) и Хорватия (9).

В последнем 6-м туре 16 июля сыграют: Уэльс – Косово, Украина – Хорватия.

Сине-желтым нужна победа, чтобы занять второе место в группе, что даст выход на менее сильных соперников в плей-офф.

Турнирная таблица группы B4

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Квалификация женского Евро-2025

Лига В. Группа 4. 5-й тур

12 июля. Приштина. Стадион «Фадиль Вокрри»

Косово – Украина – 0:4 (0:4)

Голы: Апанащенко, 3, Химич, 8, Басанская, 21, Кравчук, 27.

Косово: Демири, Рамадани (Хисенай, 88), А. Гаши, Смаили, Крюезиу (Рамай, 46), Метай, Хоти (Бичкай, 46), Мисини, Лимани (Ука, 65), Эюпи (Халиляй, 88), Мемети (к). Тренер: Аннели Андерсен.

Украина: Келюшик, Апанащенко (к) (Котик, 46), Шматко, Басанская, Корсун, Петрик (Семкив, 68), Химич, Овдийчук (Глущенко, 64), Калинина, Андрухив (Козлова, 46), Кравчук (Молодюк, 75). Тренер: Владимир Пятенко.

Арбитр: Зузана Валентова (Словакия).

Предупреждение: Петрик, 61.

Лига А

Австрия – Польша – 3:1

Финляндия – Норвегия – 1:1

Чехия – Испания – 2:1

Исландия – Германия – 3:0

Бельгия – Дания – 0:3

Нидерланды – Италия – 0:0

Англия – Ирландия – 2:1

Франция – Швеция – 2:1

Лига B

Азербайджан – Венгрия – 0:5

Косово – Украина – 0:4

Босния и Герцеговина – Португалия – 0:0

Словакия – Шотландия – 0:2

Мальта – Северная Ирландия – 0:2

Турция – Швейцария – 0:2

Сербия – Израиль – 1:0

Хорватия – Уэльс – 0:3

Лига C

Казахстан – Румыния – 0:3

Армения – Болгария – 1:3

Фарерские острова – Черногория – 2:1

Грузия – беларусь – 0:2

Греция – Андорра – 6:0

Кипр – Литва – 1:2

Молдова – Словения – 0:5

Северная Македония – Латвия – 1:2

Люксембург – Эстония – 1:1

Турнирные таблицы

Лига A

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