Украина – на 3-й позиции. Турнирные таблицы квалификации женского Евро-2025
Сине-желтая команда разгромила команду Косово со счетом 4:0
Женская сборная Украины продолжает выступления в квалификационном турнире Евро-2025.
В Приштине на стадионе «Фадиль Вокрри» в поединке 5-го тура квалификации Евро-2025 в группе В4 подопечные Владимира Пятенко встречались со сборной Косово.
Судьба матча фактически была решена в первом тайме. Украинки, владевшие большим преимуществом, забили в ворота соперниц 4 мяча. Отличились Дарья Апанащенко, Тамила Химич, Ольга Басанская и Роксолана Кравчук.
На этом девушки успокоились, и после перерыва голов забиты не было. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу сине-желтых.
Сборная Украины занимает 3-е место (8 очков) и гарантировала себе выход в плей-офф квалификации Евро-2025. Впереди в группе Уэльс (11) и Хорватия (9).
В последнем 6-м туре 16 июля сыграют: Уэльс – Косово, Украина – Хорватия.
Сине-желтым нужна победа, чтобы занять второе место в группе, что даст выход на менее сильных соперников в плей-офф.
Турнирная таблица группы B4
Квалификация женского Евро-2025
Лига В. Группа 4. 5-й тур
12 июля. Приштина. Стадион «Фадиль Вокрри»
Косово – Украина – 0:4 (0:4)
Голы: Апанащенко, 3, Химич, 8, Басанская, 21, Кравчук, 27.
Косово: Демири, Рамадани (Хисенай, 88), А. Гаши, Смаили, Крюезиу (Рамай, 46), Метай, Хоти (Бичкай, 46), Мисини, Лимани (Ука, 65), Эюпи (Халиляй, 88), Мемети (к). Тренер: Аннели Андерсен.
Украина: Келюшик, Апанащенко (к) (Котик, 46), Шматко, Басанская, Корсун, Петрик (Семкив, 68), Химич, Овдийчук (Глущенко, 64), Калинина, Андрухив (Козлова, 46), Кравчук (Молодюк, 75). Тренер: Владимир Пятенко.
Арбитр: Зузана Валентова (Словакия).
Предупреждение: Петрик, 61.
Лига А
- Австрия – Польша – 3:1
- Финляндия – Норвегия – 1:1
- Чехия – Испания – 2:1
- Исландия – Германия – 3:0
- Бельгия – Дания – 0:3
- Нидерланды – Италия – 0:0
- Англия – Ирландия – 2:1
- Франция – Швеция – 2:1
Лига B
- Азербайджан – Венгрия – 0:5
- Косово – Украина – 0:4
- Босния и Герцеговина – Португалия – 0:0
- Словакия – Шотландия – 0:2
- Мальта – Северная Ирландия – 0:2
- Турция – Швейцария – 0:2
- Сербия – Израиль – 1:0
- Хорватия – Уэльс – 0:3
Лига C
- Казахстан – Румыния – 0:3
- Армения – Болгария – 1:3
- Фарерские острова – Черногория – 2:1
- Грузия – беларусь – 0:2
- Греция – Андорра – 6:0
- Кипр – Литва – 1:2
- Молдова – Словения – 0:5
- Северная Македония – Латвия – 1:2
- Люксембург – Эстония – 1:1
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
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