Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лаутаро Мартинес пошел по стопам Бати-гола, но легенду не повторил
Аргентина
16 июля 2024, 09:54 | Обновлено 16 июля 2024, 10:28
214
0

Лаутаро Мартинес пошел по стопам Бати-гола, но легенду не повторил

Нападающий стал лучшим голеадором Кубка Америки

16 июля 2024, 09:54 | Обновлено 16 июля 2024, 10:28
214
0
Лаутаро Мартинес пошел по стопам Бати-гола, но легенду не повторил
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Америки 2024, в финальном матче которого с командой Колумбии (1:0) он стал автором единственного гола в поединке.

На счету 26-летнего игрока оказалось пять голов на турнире.

Лаутаро Мартинес стал вторым аргентинским футболистом, начиная с 1960 года, который выиграл Копу, забив 5 и больше голов на турнире. Ранее подобного достижения добился топовый нападающий своего времени Габриэль Батистута. В 1991 году Аргентина обыграла в финале Бразилию, а Бати-гол отметился шестью голами.

Напомним, Аргентина, выиграв Кубок Америки 2024, повторила достижение сборной Испании.

По теме:
ФОТО. Месси обратился к родным после победы Аргентины в Кубке Америки
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Стало известно, сколько заработала Аргентина за титул на Копа Америка 2024
Копа Америка сборная Аргентины по футболу Габриэль Батистута Лаутаро Мартинес
Юрій Остроумов Источник: Opta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Золотой мяч подтвержден». Защитник Бельгии назвал обладателя приза 2024
Футбол | 15 июля 2024, 10:05 4
«Золотой мяч подтвержден». Защитник Бельгии назвал обладателя приза 2024
«Золотой мяч подтвержден». Защитник Бельгии назвал обладателя приза 2024

Ян Вертонген – о шансах испанца Родри

Топовый британский журналист высказался о будущем Саутгейта в сборной
Футбол | 16 июля 2024, 07:44 1
Топовый британский журналист высказался о будущем Саутгейта в сборной
Топовый британский журналист высказался о будущем Саутгейта в сборной

Пирс Морган – о перспективах наставника команды Англии

Ничья Украины U-19 на старте Евро, Арсенал хочет Лунина, допинг и Баланюк
Футбол | 16.07.2024, 06:05
Ничья Украины U-19 на старте Евро, Арсенал хочет Лунина, допинг и Баланюк
Ничья Украины U-19 на старте Евро, Арсенал хочет Лунина, допинг и Баланюк
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Футбол | 16.07.2024, 07:50
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы
Футбол | 15.07.2024, 11:32
ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы
ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
15.07.2024, 07:05
Бокс
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
15.07.2024, 04:05 2
Футбол
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
14.07.2024, 20:01 28
Футбол
Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков
Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков
14.07.2024, 13:12 2
Футбол
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
15.07.2024, 16:00
Футбол
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
14.07.2024, 18:40 35
Теннис
Итоговый список бомбардиров Евро-2024. Кто стал лучшим голеадором?
Итоговый список бомбардиров Евро-2024. Кто стал лучшим голеадором?
15.07.2024, 04:54 4
Футбол
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
15.07.2024, 07:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем