Лаутаро Мартинес пошел по стопам Бати-гола, но легенду не повторил
Нападающий стал лучшим голеадором Кубка Америки
Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Америки 2024, в финальном матче которого с командой Колумбии (1:0) он стал автором единственного гола в поединке.
На счету 26-летнего игрока оказалось пять голов на турнире.
Лаутаро Мартинес стал вторым аргентинским футболистом, начиная с 1960 года, который выиграл Копу, забив 5 и больше голов на турнире. Ранее подобного достижения добился топовый нападающий своего времени Габриэль Батистута. В 1991 году Аргентина обыграла в финале Бразилию, а Бати-гол отметился шестью голами.
Напомним, Аргентина, выиграв Кубок Америки 2024, повторила достижение сборной Испании.
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