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  4. Беллингем дал оценку поражению Англии в финале Евро-2024
Англия
15 июля 2024, 11:57 |
1404
0

Беллингем дал оценку поражению Англии в финале Евро-2024

Полузащитник – о неудаче команды в матче с Испанией

15 июля 2024, 11:57 |
1404
0
Беллингем дал оценку поражению Англии в финале Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился эмоциями от финального матча чемпионата Европы 2024, в котором родоначальники футбола проиграли команде Испании со счетом 1:2.

«Это душераздирающе. Нам важно извлечь уроки, вынести положительные и отрицательные моменты из этого опыта, чтобы продвинуть Англию вперед», — признался Беллингем.

Как известно, поражением от Испании в финале Евро-2024 английская команда продлила свое трофейное проклятие.

Ранее легендарный Алан Ширер предсказал будущее Гарета Саутгейта в сборной Англии.

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Джуд Беллингем сборная Англии по футболу Евро-2024 Испания - Англия
Юрій Остроумов Источник: BBC
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