Беллингем дал оценку поражению Англии в финале Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился эмоциями от финального матча чемпионата Европы 2024, в котором родоначальники футбола проиграли команде Испании со счетом 1:2.

«Это душераздирающе. Нам важно извлечь уроки, вынести положительные и отрицательные моменты из этого опыта, чтобы продвинуть Англию вперед», — признался Беллингем.

Как известно, поражением от Испании в финале Евро-2024 английская команда продлила свое трофейное проклятие.

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