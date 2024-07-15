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Англия
15 июля 2024, 09:26 | Обновлено 15 июля 2024, 09:43
901
0

Англия продлила трофейное проклятие. Сколько лет без титулов?

Родоначальники футбола основательно позабыли вкус триумфов

15 июля 2024, 09:26 | Обновлено 15 июля 2024, 09:43
901
0
Англия продлила трофейное проклятие. Сколько лет без титулов?
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня состоялся финал чемпионата Европы 2024, в котором в Берлине отношения выяснили сборные Испании и Англии.

В матче со счетом 2:1 победили испанцы и оставили английскую команду без трофея.

Сборная Англии не побеждает на крупных международных турнирах – чемпионатах мира и Европы – с 1966 года. То есть, уже 58 лет.

Единственным крупным международным турниром, на котором Англия победила, остается домашний для нее чемпионат мира 1966 года.

Ранее легенда сборной Англии назвал причину неудачи команды в финале Евро-2024.

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сборная Англии по футболу Испания - Англия Евро-2024 сборная Испании по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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