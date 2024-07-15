Легендарный Ширер предсказал будущее Саутгейта в сборной Англии
Экс-нападающий – о перспективах тренера
Бывший нападающий сборной Англии, а также клубов «Ньюкасл» и «Блэкберн» Алан Ширер высказал мнение о будущем нынешнего главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта.
«Подозреваю, что этот матч может стать последним для Саутгейта. Мы все разочарованы. Да, мы могли играть в более красивый футбол, в более атакующий, но Англия все-таки дошла до финала. Когда подбираешься так близко, необходимо переступать черту. Но реальность такова, что при Саутгейте мы дважды выходили в финал Евро. Дважды выходили, но не выиграли. Это причинит ему боль, и, возможно, Гарет подумает, что пришло время для кого-то другого», – заявил Ширер.
14 июня в финале чемпионата Европы 2024 сборная Англии проиграла команде Испании со счетом 1:2.
Ранее сообщалась реакция Гарета Саутгейта на поражение команды Англии от испанцев.
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