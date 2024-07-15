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Англия
15 июля 2024, 11:16 | Обновлено 15 июля 2024, 12:33
1395
0

ВИДЕО. Реакция Саутгейта на поражение Англии в финале Евро-2024

Наставник родоначальников футбола эмоций не скрывал

15 июля 2024, 11:16 | Обновлено 15 июля 2024, 12:33
1395
0
ВИДЕО. Реакция Саутгейта на поражение Англии в финале Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал оценку поражению подопечных в финале чемпионата Европы 2024 от сборной Испании (1:2).

Проиграв испанцам в решающем матче Евро-2024, Англия, как известно, продлила трофейное проклятие.

Ранее легенда сборной Англии назвал причину неудачи команды в финале Евро-2024.

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Гарет Саутгейт Евро-2024 сборная Англии по футболу Испания - Англия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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