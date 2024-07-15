Англия15 июля 2024, 11:16 | Обновлено 15 июля 2024, 12:33
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ВИДЕО. Реакция Саутгейта на поражение Англии в финале Евро-2024
Наставник родоначальников футбола эмоций не скрывал
15 июля 2024, 11:16 | Обновлено 15 июля 2024, 12:33
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал оценку поражению подопечных в финале чемпионата Европы 2024 от сборной Испании (1:2).
Проиграв испанцам в решающем матче Евро-2024, Англия, как известно, продлила трофейное проклятие.
Ранее легенда сборной Англии назвал причину неудачи команды в финале Евро-2024.
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