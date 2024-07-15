ФОТО. Лунин – в первых рядах. Реал начинает летнюю подготовку
15 июля стартует предсезонная подготовка у мадридской команды
В понедельник, 15 июля, у мадридского «Реала» фактически берет старт летняя подготовка к будущему сезону-2024/2025.
Сообщается, что работу в Вальдебебасе, где расположен тренировочный комплекс мадридского клуба, начнут 7 игроков, включая украинца Андрея Лунина. Компанию уроженцу Харьковской области составят Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Дани Себальос, Браим Диас и Хесус Вальехо.
Напомним, ранее Андрей Лунин рассказал о своих жизненных приоритетах, поделившись планами.
🚨 David Alaba, Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran García and Jesus Vallejo are back! pic.twitter.com/HjELLmAvTb— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 15, 2024
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