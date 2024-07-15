Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лунин – в первых рядах. Реал начинает летнюю подготовку
Испания
15 июля 2024, 10:41 | Обновлено 15 июля 2024, 10:45
591
1

ФОТО. Лунин – в первых рядах. Реал начинает летнюю подготовку

15 июля стартует предсезонная подготовка у мадридской команды

15 июля 2024, 10:41 | Обновлено 15 июля 2024, 10:45
591
1
ФОТО. Лунин – в первых рядах. Реал начинает летнюю подготовку
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В понедельник, 15 июля, у мадридского «Реала» фактически берет старт летняя подготовка к будущему сезону-2024/2025.

Сообщается, что работу в Вальдебебасе, где расположен тренировочный комплекс мадридского клуба, начнут 7 игроков, включая украинца Андрея Лунина. Компанию уроженцу Харьковской области составят Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Дани Себальос, Браим Диас и Хесус Вальехо.

Напомним, ранее Андрей Лунин рассказал о своих жизненных приоритетах, поделившись планами.

По теме:
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Динамо – Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина U-23 – Парагвай U-23. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Андрей Лунин Реал Мадрид учебно-тренировочные сборы Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия U-19 – Норвегия U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19
Футбол | 15 июля 2024, 07:48 0
Италия U-19 – Норвегия U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19
Италия U-19 – Норвегия U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
Биатлон | 14 июля 2024, 08:55 16
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта

Вита Семеренко нарушила антидопинговые правила

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 15.07.2024, 07:28
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Аргентина – Колумбия – 1:0. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Футбол | 15.07.2024, 07:35
Аргентина – Колумбия – 1:0. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Четвертьфиналы украинок, Алькарас снова спас теннис, Чехия защитила титул
Теннис | 15.07.2024, 07:00
Четвертьфиналы украинок, Алькарас снова спас теннис, Чехия защитила титул
Четвертьфиналы украинок, Алькарас снова спас теннис, Чехия защитила титул
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex T
Тот шо свалить хочет?)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:33 11
Футбол
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
14.07.2024, 20:01 28
Футбол
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
13.07.2024, 20:58 13
Футбол
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
14.07.2024, 23:55 159
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30
Футбол
Известный тренер назвал причину, почему Усику удалось нокаутировать Дюбуа 
Известный тренер назвал причину, почему Усику удалось нокаутировать Дюбуа 
13.07.2024, 11:07 2
Бокс
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
15.07.2024, 04:05
Футбол
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
14.07.2024, 18:40 35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем