Лунин рассказал о своих жизненных приоритетах

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин рассказал, о чем он мечтает в жизни и к чему стремиться.

«Я не гонюсь за признанием. Это все то, что приходит с вами, если вы хорошо выполняете свою работу. Мои мечты в жизни – о футболе, развитии как личности посредством этого вида спорта, завоевания трофеев.

Для меня главное – хорошо выполнять свою работу и чтобы команда побеждала. Меня устраивают только две обложки MARCA и три названия. Как вы думаете, десять обложек и название сделали бы меня счастливее? Конечно, нет, я хочу больше названий и меньше обложек. Мне нравятся Вини, Джуд, пожалуйста, на обложках... Я делаю свое дело», – поведал 25-летний Лунин.

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