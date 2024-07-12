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Испания
12 июля 2024, 09:18 | Обновлено 12 июля 2024, 10:21
340
0

Лунин рассказал о своих жизненных приоритетах

Голкипер «Реала» – о мечтах

12 июля 2024, 09:18 | Обновлено 12 июля 2024, 10:21
340
0
Лунин рассказал о своих жизненных приоритетах
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин рассказал, о чем он мечтает в жизни и к чему стремиться.

«Я не гонюсь за признанием. Это все то, что приходит с вами, если вы хорошо выполняете свою работу. Мои мечты в жизни – о футболе, развитии как личности посредством этого вида спорта, завоевания трофеев.

Для меня главное – хорошо выполнять свою работу и чтобы команда побеждала. Меня устраивают только две обложки MARCA и три названия. Как вы думаете, десять обложек и название сделали бы меня счастливее? Конечно, нет, я хочу больше названий и меньше обложек. Мне нравятся Вини, Джуд, пожалуйста, на обложках... Я делаю свое дело», – поведал 25-летний Лунин.

Ранее Андрей Лунин рассказал о своем состоянии после ошибок на Евро.

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Андрей Лунин Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: Marca
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