В финале Копа Америка 2024 Аргентина – Колумбия назначены овертаймы

В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

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Поединок проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи – 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).

Основное время игры завершилось со счетом 0:0, команды проведут овертаймы.

Только в финале Копа Америка по завершении 90 минут назначается экстратайм. На всех других стадиях сразу проходила серия пенальти.