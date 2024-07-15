В финале Копа Америка 2024 Аргентина – Колумбия назначены овертаймы
Основное время игры завершилось со счетом 0:0
В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.
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Поединок проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи – 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).
Основное время игры завершилось со счетом 0:0, команды проведут овертаймы.
Только в финале Копа Америка по завершении 90 минут назначается экстратайм. На всех других стадиях сразу проходила серия пенальти.
Hoy tenemos tiempo suplementario 🥵 pic.twitter.com/4Uxvb2f0rW— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 15, 2024
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