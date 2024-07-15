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Кубок Америки
15 июля 2024, 06:32 | Обновлено 15 июля 2024, 06:37
1524
0

В финале Копа Америка 2024 Аргентина – Колумбия назначены овертаймы

Основное время игры завершилось со счетом 0:0

15 июля 2024, 06:32 | Обновлено 15 июля 2024, 06:37
1524
0
В финале Копа Америка 2024 Аргентина – Колумбия назначены овертаймы
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи – 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).

Основное время игры завершилось со счетом 0:0, команды проведут овертаймы.

Только в финале Копа Америка по завершении 90 минут назначается экстратайм. На всех других стадиях сразу проходила серия пенальти.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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