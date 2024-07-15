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Кубок Америки
15 июля 2024, 05:37 | Обновлено 15 июля 2024, 05:39
1316
0

ФОТО. Как невероятная Шакира зажгла в перерыве финала Копа Америка 2024

Известная колумбийская певица выступила на стадионе Хард Рок в Майами

15 июля 2024, 05:37 | Обновлено 15 июля 2024, 05:39
1316
0
ФОТО. Как невероятная Шакира зажгла в перерыве финала Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Шакира

В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи – 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).

В перерыве поединка выступила известная певица Шакира. 47-летняя колумбийка исполнила 2 песни и покорила болельщиков захватывающими танцами.

Отметим, что ради перфоманса Шакири перерыв в матче Аргентины и Колумбии был продлен с 15 минут до 25.

ФОТО. Как невероятная Шакира зажгла в перерыве финала Копа Америка 2024

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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