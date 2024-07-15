В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи – 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).

В перерыве поединка выступила известная певица Шакира. 47-летняя колумбийка исполнила 2 песни и покорила болельщиков захватывающими танцами.

Отметим, что ради перфоманса Шакири перерыв в матче Аргентины и Колумбии был продлен с 15 минут до 25.

Читайте также: Месси установил исторический возрастной рекорд Копа Америка

ФОТО. Как невероятная Шакира зажгла в перерыве финала Копа Америка 2024