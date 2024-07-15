ФОТО. Как невероятная Шакира зажгла в перерыве финала Копа Америка 2024
Известная колумбийская певица выступила на стадионе Хард Рок в Майами
В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.
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Поединок пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи – 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).
В перерыве поединка выступила известная певица Шакира. 47-летняя колумбийка исполнила 2 песни и покорила болельщиков захватывающими танцами.
Отметим, что ради перфоманса Шакири перерыв в матче Аргентины и Колумбии был продлен с 15 минут до 25.
ФОТО. Как невероятная Шакира зажгла в перерыве финала Копа Америка 2024
Shakira en la actuación de medio tiempo en la final de la Copa América 2024 🎶🇨🇴— Somos Cosmos (@InformaCosmos) July 15, 2024
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