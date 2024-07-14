Владимир ПЯТЕНКО: «В матче с Хорватией также будем играть победу»
Женская украинская сборная разгромила команду Косово со счетом 4:0
В очередном туре отбора к Евро-2025 среди женщин сборная Украины в гостях выиграла у команды Косово (4:0).
Главный тренер украинской сборной Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о противостоянии в Приштине:
«Украинки не имели права терять очки в матче с аутсайдером группы. К предложенному гостями высокому темпу хозяйки оказались не готовы, пропустив дважды в дебюте. Как говорится, первый тайм украинки провели на одном дыхании, доведя счет до разгромного – 4:0.
После перерыва темп игры спал немного, нужно было сохранить силы на заключительное противостояние с хорватками. Также заменили тех игроков, у которых были желтые карточки.
16 июля в Скопье принимаем сборную Хорватии. Будем играть на победу, что позволит финишировать вторыми в своей группе и продолжить борьбу за повышение в классе».
Женской сборной Украины нужна победа, чтобы занять второе место в группе, что даст выход на менее сильных соперников в плей-офф.
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