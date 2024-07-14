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  4. Владимир ПЯТЕНКО: «В матче с Хорватией также будем играть победу»
Чемпионат Европы
14 июля 2024, 23:37 | Обновлено 14 июля 2024, 23:46
169
0

Владимир ПЯТЕНКО: «В матче с Хорватией также будем играть победу»

Женская украинская сборная разгромила команду Косово со счетом 4:0

14 июля 2024, 23:37 | Обновлено 14 июля 2024, 23:46
169
0
Владимир ПЯТЕНКО: «В матче с Хорватией также будем играть победу»
УАФ. Владимир Пятенко

В очередном туре отбора к Евро-2025 среди женщин сборная Украины в гостях выиграла у команды Косово (4:0).

Главный тренер украинской сборной Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о противостоянии в Приштине:

«Украинки не имели права терять очки в матче с аутсайдером группы. К предложенному гостями высокому темпу хозяйки оказались не готовы, пропустив дважды в дебюте. Как говорится, первый тайм украинки провели на одном дыхании, доведя счет до разгромного – 4:0.

После перерыва темп игры спал немного, нужно было сохранить силы на заключительное противостояние с хорватками. Также заменили тех игроков, у которых были желтые карточки.

16 июля в Скопье принимаем сборную Хорватии. Будем играть на победу, что позволит финишировать вторыми в своей группе и продолжить борьбу за повышение в классе».

Женской сборной Украины нужна победа, чтобы занять второе место в группе, что даст выход на менее сильных соперников в плей-офф.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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