Владимир ПЯТЕНКО: «В матче с Хорватией также будем играть победу»

В очередном туре отбора к Евро-2025 среди женщин сборная Украины в гостях выиграла у команды Косово (4:0).

Главный тренер украинской сборной Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о противостоянии в Приштине:

«Украинки не имели права терять очки в матче с аутсайдером группы. К предложенному гостями высокому темпу хозяйки оказались не готовы, пропустив дважды в дебюте. Как говорится, первый тайм украинки провели на одном дыхании, доведя счет до разгромного – 4:0.

После перерыва темп игры спал немного, нужно было сохранить силы на заключительное противостояние с хорватками. Также заменили тех игроков, у которых были желтые карточки.

16 июля в Скопье принимаем сборную Хорватии. Будем играть на победу, что позволит финишировать вторыми в своей группе и продолжить борьбу за повышение в классе».

Женской сборной Украины нужна победа, чтобы занять второе место в группе, что даст выход на менее сильных соперников в плей-офф.