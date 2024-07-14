Украина. Премьер лига14 июля 2024, 23:47 | Обновлено 15 июля 2024, 00:05
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Заря на сборах в Словении разошлась миром в спарринге с командой Мура
В товарищеском матче голов забито не было
14 июля 2024, 23:47 | Обновлено 15 июля 2024, 00:05
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Луганская «Заря» провела спарринг на собрании в Словении.
Соперником команды УПЛ был словенский клуб «Мура».
Игра завершилась в нулевую ничью (0:0).
Товарищеский матч
Словения, 14 июля
Заря (Луганск, Украина) – Мура (Мурска-Собота, Словения) – 0:0
Заря: Сапутин (Турбаевский, 46), Вантух (кап), Джордан, Батагов, Тронтель (Эскинья, 63), Башич, Дришлюк (Хахлев, 63), Волошин (Мичин, 63), Жуниньо (Слесар, 63), Бенито, 63), Антюх (Ндур, 63).
Видеообзор матча
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