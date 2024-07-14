14 июля пройдет товарищеский матч, в котором встретятся луганская Заря и словенская Мура. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Заря

Заря долго находится далеко за пределами родного Луганска. И неудивительно, что черно-белые крайне нестабильны. Неоднократные успехи в виде завоеванных бронзовых медалей УПЛ сменялись отдельными провальными розыгрышами. В сезона 2023/24 было именно так: не без нервотрепки Заря избежала борьбы за выживания и закончила чемпионат на 10-й позиции. Очевидно, что с этим мириться не получается, и летом состав резко обновился. Ушли довольно известные, но не особенно проявившиеся себя футболисты – Бутко и Чурко, завершил карьеру Данченко, а ряд арендных соглашений истек. Но снова состав пополнился легионерами – помимо Жордана и Эскиньи, пришел Тронтель, который ранее играл как раз за Муру. Впрочем, пока что мало что получается: Заря с МТК сыграла вничью, а Белтинцам и Зриньски уступила.

Мура

Мура отмечает как раз в этом году столетний юбилей. Клуб, который в 1990-е годы добирался до второго места в чемпионате, побеждал в Кубке и был довольно регулярным участником еврокубков, был де-факто ликвидирован, и в 2012 году черно-белые были перезапущены заново. Но это пошло на пользу, и начало 2020-х годов стало пиком проекта. Мура сначала выиграла Кубок Словении, а в следующем сезоне 2020/21 стала чемпионом Словении. И затем пробилась в групповой этап Лиги конференций. Повторить тот успех не получилось. Весной 2024 года Мура закончила шестой в таблице чемпионата. Усилением стали игроки, которые прибыли как свободные агенты – Зогос и Курежа. В предыдущем контрольном поединке, с клубом Бачка-Топола, не получилось почти ничего – проигрыш 0:4.

Статистика личных встреч

Это будет первый очный поединок между клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят явного фаворита. Но с учетом того, как много пропускают стороны, можно сделать выбор в пользу ставки: обе забьют (коэффициент – 1,95).