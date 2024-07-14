Буковина завершила сборы эффектной победой над Карпатами

«Буковина» завершила навчально-тренувальний збiр на Закарпаттi контрольним поєдинком з представником УПЛ – львівськими «Карпатами». Гра відбулася в селі Бартатiв на одному з полів спортивно-тренувального центру львiвського клубу.

Обидві команди свої прем'єрні офіційні поєдинки сезону 2024/2025 проведуть на початку серпня, тому зараз поступово покращують свої кондиції для того, щоб практично в оптимальних підійти до старту сезону. Сьогоднішній матч, попри статус тренувального, мав велике значення і для «Карпат», і для «Буковини». Однак гравцям обох команд довелося сьогодні боротися не лише із суперником, а й зі страшенною спекою. Проте, незважаючи на такі погодні умови, учасники сьогоднішнього матчу подарували вболівальникам яскравий та результативний поєдинок.

У його дебюті обидві команди не форсували події, але поступово збільшували темп. Перший момент, який щоправда з великою натяжкою можна назвати гострим, стався на 16-й хвилині. Хавбек «Карпат» Ян Костенко у штрафному майданчику «жовто-чорних» на замасi звільнився від опіки Богдана Бойчука i навісив на свого партнера, який знаходився на лінії воріт. Цю передачу прочитав Віталій Кольцов та розрядив обстановку. Чернівчани трохи пізніше також відповіли гострою навісною передачею, яку виконав Дмитро Шинкаренко, проте пас флангового захисника все-таки не знайшов адресата.

А в серединi тайму буковинській команді вдався подвійний удар: два голи у ворота господарів поля протягом трьох хвилин. Спочатку на 24-й хвилині зразковий навіс від лицьової лінії Владислава Хамелюка використав Арсенiй Кілєвий. Молодий півзахисник без жодної протидії з кількох метрів за допомогою рикошета від поперечини влучив у ворота Олександра Кемкіна (1:0). За три хвилини Арсеній став автором передгольової передачі Данилу Гончаруку. Простріл 9-го номера команди замкнув у дотик Андрій Андрейчук з-під досвідченого захисника господарів Володимира Адамюка (2:0).

Господарi поля могли скоротити розрив у рахунку за 10 хвилин до перерви. Чачуа чудово віддав врозріз на Полегенька, а форвард «зелено-білих» Ігор Невес зіграв на випередження після передачі захисника вздовж воріт, проте м'яч після удару бразидьця влучив у штангу. Але й на цьому момент не було вичерпано – Шинкаренко встиг заблокувати добивання Стеніо. «Карпати» мали ще одну можливість відзначитись у першій половині зустрічі, проте Данило Каневцев врятував команду, парирувавши у шпагаті удар Дениса Мірошниченка.

Агресивно розпочали підопічні Мирона Маркевича i другий тайм. На 49-й хвилині Владислав Бабогло з близької вiдстанi пробив вище воріт після подачі з кутового. «Карпати» не зуміли реалізувати очевидні моменти, натомість використали помилку у власному штрафному майданчику Данила Каневцева, якому з ауту вкинув м'яч Шинкаренко. Костенко «накрив» голкіпера та легко відправив сферу у ворота (1:2).

Голкіпер буковинської команди виправився вже за хвилину, парирувавши небезпечний удар низом Ореста Кузика. А потім у найнеобхідніший момент наша команда провела масовану, а головне – результативну атаку! Олександр Кемкін парирував удар буквально з метра Андрія Андрейчука, але не впорався з добиванням Богдана Бойчука (3:1).

З різницею у два м'ячі «жовто-чорні» вели лише 2 хвилини. Каневцев не зумів зафіксувати м'яч після прострілу від лицьової лінії, і Кузик потужно і точно пробив під поперечину (2:3).

У другому таймі тренери обох команд активно проводили заміни, проте гра анітрохи не втратила у видовищності. У пiдсумку «Буковина» зуміла довести поєдинок до абсолютно заслуженої перемоги. Тим самим «жовто-чорні» гідно завершили закарпатський збір, який був дуже важливим етапом підготовки до сезону.

Товариський матч

14 липня. Село Бартатiв. Спортивно-тренувальний центр ФК «Карпати»

Карпати Львів – Буковина Чернівці – 2:3

Голи: Костенко, 52, Кузик, 60 – Кiлєвий, 24, Андрейчук, 27, Бойчук, 58

Карпати: Кемкiн, Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко (Сакiв, 56), Чех (Шах, 46), Пабло Альварес (гравець на переглядi, 69), Чачуа (Кузик, 46), Костенко (Сидун, 76), Стенiо (Тлумак, 79), Iгор Невес (Пiдлепенець, 46).

Буковина: Каневцев, Шинкаренко, Дудник, Лопирьонок (гравець на переглядi, 88), Рудавський (Морговський, 69), Кольцов, Хамелюк (Глущук, 79), Кiлєвий (Тищенко, 79), Бойчук, Гончарук (Будняк, 62), Андрейчук (Гiрний, 79).

Відеозапис матчу