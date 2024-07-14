Карпаты Львов

Товарищеские матчи
14.07.2024 16:00 - : -
Украина. Премьер лига14 июля 2024, 16:00 | Обновлено 14 июля 2024, 16:28
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Карпаты – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 июля в 16:00 товарищеский матч летнего межсезонья
14 июля 2024, 16:00 | Обновлено 14 июля 2024, 16:28
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В воскресенье, 14 июля, львовские «Карпаты» в рамках подготовки к возвращению в Украинскую Премьер-лигу проведут товарищеский матч с «Буковиной» из Черновцов.
Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
Напомним, «Карпаты» в своем предыдущем спарринге 10 июля померились силами с «Агробизнесом» Волочиск. Игра завершилась вничью 1:1.
Буковина – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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