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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
14.07.2024 16:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 16:00 | Обновлено 14 июля 2024, 16:28
1342
0

Карпаты – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 июля в 16:00 товарищеский матч летнего межсезонья

14 июля 2024, 16:00 | Обновлено 14 июля 2024, 16:28
1342
0
Карпаты – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В воскресенье, 14 июля, львовские «Карпаты» в рамках подготовки к возвращению в Украинскую Премьер-лигу проведут товарищеский матч с «Буковиной» из Черновцов.

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, «Карпаты» в своем предыдущем спарринге 10 июля померились силами с «Агробизнесом» Волочиск. Игра завершилась вничью 1:1.

Буковина – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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