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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
10.07.2024 17:00 – FT 1 : 1
Агробизнес
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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 22:23 | Обновлено 10 июля 2024, 22:35
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Карпаты разошлись миром в спарринге с Агробизнесом

На гол Артура Шаха для хозяев поля у гостей ответил Даниил Волков

10 июля 2024, 22:23 | Обновлено 10 июля 2024, 22:35
165
0
Карпаты разошлись миром в спарринге с Агробизнесом
ФК Карпаты

В среду, 10 июля, львовские Карпаты провели контрольный поединок против Агробизнеса. Матч завершился вничью 1:1.

Невыносимая жара мешала командам демонстрировать динамичный футбол. Первую опасность в матче создали зелено-белые. Ян Костенко заработал опасный штрафной на подступах к штрафной, которую взялся исполнять Денис Мирошниченко. Впрочем, удар от латераля пролетел гораздо выше ворот. На 11-й минуте Артур Шах получил передачу на линии штрафной и пробил – защитник Агробизнеса заблокировал выстрел.

Карпатовцы полностью владели инициативой и открыли счет на 24-й минуте. Владислав Бабогло разрезной передачей нашел Ореста Кузика, отдавшего на Шаха. Артур обработал мяч и вторым касанием мощно пробил с дальней дистанции в угол ворот Романа Пидкивки – 1:0.

Но подопечные Александра Чижевского довольно быстро восстановили паритет. Иван Гаврушко выполнил прострел с правого фланга на дальнюю штангу, где находился Даниил Волков, не оставивший шансов Александру Ильющенкову. На 39-й минуте Кузык в штрафной обыгрался с Евгением Подлепенцем и опасно пробил – помешал защитник гостей, который перевел мяч на угловой. Возможность отметиться с этого углового получил Владимир Адамюк, откликнувшийся на подачу от Пабло Альвареса – мяч после удара головой пролетел мимо ворот.

На 48-й минуте Игорь Невес упустил отличную возможность вывести свою команду вперед. Форвард воспользовался ошибкой защитника и пробил в ближний угол, однако Подковка надежно сыграл на линии, выполнив эффектный сейв. На 58-й минуте Альварес обводным ударом пытался отличиться во втором матче подряд, но голкипер Агробизнеса в очередной раз нивелировал угрозу. Впоследствии Адамюк упустил неплохой момент, пробив мимо ворот после подачи Мирошниченко со штрафного.

Стенио, появившийся на поле в середине второго тайма, пытался брать инициативу на себя и обострять атаки. Благодаря этой активности бразилец на 88-й минуте едва не отличился голом в дебютном матче. Новичок Карпат сместился с фланга и сильно пробил в ближний угол. Однако Пидкика снова вытащил мяч из нижнего угла.

Товарищеский матч

10 июля, 17:00. Бартатов

Карпаты (Львов) – Агробизнес (Волочиск) – 1:1

Голы: Шах, 24 – Волков, 30.

Карпаты: Ильющенков (Кожухар, 45), Мирошниченко (Сакив, 69), Бабогло, Адамюк, Сухар (Полегенько, 60), Шах (Рябов, 64), Альварес, Кузык, Подлепенец (Стенио, 69), Костенко (Тлумак, 72), Игорь Невес (Сидун, 72).

Главный тренер – Мирон Маркевич

Видеозапись матча

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Николай Степанюк Источник: ФК Карпаты Львов
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