Карпаты Львов

Товарищеские матчи
10.07.2024 15:00 - : -
Украина. Премьер лига10 июля 2024, 10:30 | Обновлено 10 июля 2024, 10:38
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Карпаты – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июля в 15:00 по Киеву товарищеский матч летнего межсезонья
10 июля 2024, 10:30 | Обновлено 10 июля 2024, 10:38
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Львовские «Карпаты» в рамках подготовки к возвращению в Украинскую Премьер-лигу в среду, 10 июля, проведут товарищеский поединок с представителем Первой лиги Украины - командой «Агробизнес» из Волочиска.
Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.
Напомним, 8 июля «Карпаты» провели спарринг с «Прикарпатьем» из Ивано-Франковска. Матч завершился вничью 1:1.
Карпаты – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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