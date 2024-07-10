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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
10.07.2024 15:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 10:30 | Обновлено 10 июля 2024, 10:38
45
0

Карпаты – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 июля в 15:00 по Киеву товарищеский матч летнего межсезонья

10 июля 2024, 10:30 | Обновлено 10 июля 2024, 10:38
45
0
Карпаты – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Агробизнес

Львовские «Карпаты» в рамках подготовки к возвращению в Украинскую Премьер-лигу в среду, 10 июля, проведут товарищеский поединок с представителем Первой лиги Украины - командой «Агробизнес» из Волочиска.

Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, 8 июля «Карпаты» провели спарринг с «Прикарпатьем» из Ивано-Франковска. Матч завершился вничью 1:1.

Карпаты – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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