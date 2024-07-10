Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» в рамках подготовки к возвращению в Украинскую Премьер-лигу в среду, 10 июля, проведут товарищеский поединок с представителем Первой лиги Украины - командой «Агробизнес» из Волочиска.

Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, 8 июля «Карпаты» провели спарринг с «Прикарпатьем» из Ивано-Франковска. Матч завершился вничью 1:1.

Карпаты – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция