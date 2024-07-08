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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
08.07.2024 17:00 – FT 1 : 1
Прикарпатье
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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 22:47 | Обновлено 08 июля 2024, 23:42
405
0

Первый гол новичка. Карпаты и Прикарпатье сыграли вничью

Пабло Альварес впервые отметился голом за львовскую команду

08 июля 2024, 22:47 | Обновлено 08 июля 2024, 23:42
405
0
Первый гол новичка. Карпаты и Прикарпатье сыграли вничью
ФК Карпаты Львов

В понедельник, 8 июля, львовские Карпаты провели контрольный поединок против Прикарпатья. Матч завершился вничью 1:1. Гол в составе зелено-белых впервые забил Пабло Альварес, в составе гостей отличился Василий Цюцюра.

Первую опасность у ворот соперников карпатовцы создали уже на 2-й минуте. После навесной подачи с левого фланга Игорь Невес лишился опеки защитников и с линии вратарской нанес удар пятой – мимо ворот. На 14-й минуте Тимофей Сухарь выполнил сильный прострел в штрафную, до которой смог дотянуться Амвросий Чачуа, однако голкипер зафиксировал мяч после удара капитана. Затем Пабло Альварес мощно стрелял с дальней дистанции – гораздо выше ворот.

На 30-й минуте футболисты Прикарпатья разыграли свою атаку и выполнили навес с фланга, после которого мяч попал в поперечину ворот Александра Кемкина. А на 39-й минуте гости вышли вперед, удачно выполнив штрафной удар. Однако счет изменился второй раз довольно быстро благодаря удару Пабло Альвареса. Испанец получил передачу на подступах к штрафной и сильно пробил в дальнюю девятку – 1:1. Этот гол стал первым для новичка Карпат.

После перерыва тренерский штаб Мирона Маркевича обновил состав, что существенно освежило игру. На 55-й минуте Евгений Пидлепенец сместился с фланга и пробивал по воротам – голкипер отвел угрозу. А на 58-й минуте Чачуа вывел львов вперед после передачи Юрия Тлумака, однако гол был отменен из-за офсайда. На 72-й минуте зелено-белых спас Кемкин. Вратарь выиграл дуэль у соперника после выхода лицом к лицу. Вырвать победу для львовян на последних минутах мог Пидлепенец, завершивший сольный проход ударом в ближний угол. Впрочем, вратарь Прикарпатья в очередной раз спас свою команду.

Товарищеский матч

8 июля, 17:00. Бартатов

Карпаты (Львов) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) – 1:1

Гол: Альварес, 43 – Цюцюра, 39

Карпаты (1-й тайм): Кемкин, Сухарь, Бабогло, Чех (Шах, 38), Альварес, Кузык, Чачуа, Костенко, Игорь Невес и два игрока на просмотре.

Карпаты (2-й тайм): Кемкин, Полегенько, Черненко, Рябов, Сакив, Шах, Альварес (Сухар, 69), Тлумак, Подлепенец, Чачуа, Сидун.

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Карпаты Львов Прикарпатье Ивано-Франковск товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Василий Цюцюра
Николай Степанюк Источник: ФК Карпаты Львов
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