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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 13:16 | Обновлено 08 июля 2024, 14:36
2123
0

Маркевич рассказал, сколько футболистов Карпат выставлены на трансфер

Главный тренер уже вернулся из Испании

08 июля 2024, 13:16 | Обновлено 08 июля 2024, 14:36
2123
0
Маркевич рассказал, сколько футболистов Карпат выставлены на трансфер
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

8 июля футболисты «Карпат» проведут очередной спарринг – с «Прикарпатьем».

Главный тренер львовян Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних кадровых новостях из расположения «Карпат»:

«В «Шахтер» вернулся арендованный Эдуард Козик, выставили на трансфер Егора Картушова, Владислава Клименко, Егора Демченко, Богдана Векляка.

Прилагаются усилия, чтобы укрепили оборону экс-игроки «Днепра-1» Владимир Адамюк и Денис Мирошниченко. С переходом еще одного днепрянина Игоря Когута есть определенные нюансы.

Сейчас сосредоточились на усилении линии атаки. Вчера в расположении «Карпат» появился бразильский вингер Стенио, который принадлежит «Крузейро», а в прошлом сезоне играл на правах аренды за португальский АВШ. Я заинтересован в приглашении Виталия Дахновского из «Вереса». Также ожидаем приезда нападающего, который ранее выступал в Швеции», – сказал Маркевич.

Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о ситуации генерального директора спортивного клуба Андрея Русола, который также уже работает в «Карпатах».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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