Маркевич рассказал, сколько футболистов Карпат выставлены на трансфер

8 июля футболисты «Карпат» проведут очередной спарринг – с «Прикарпатьем».

Главный тренер львовян Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних кадровых новостях из расположения «Карпат»:

«В «Шахтер» вернулся арендованный Эдуард Козик, выставили на трансфер Егора Картушова, Владислава Клименко, Егора Демченко, Богдана Векляка.

Прилагаются усилия, чтобы укрепили оборону экс-игроки «Днепра-1» Владимир Адамюк и Денис Мирошниченко. С переходом еще одного днепрянина Игоря Когута есть определенные нюансы.

Сейчас сосредоточились на усилении линии атаки. Вчера в расположении «Карпат» появился бразильский вингер Стенио, который принадлежит «Крузейро», а в прошлом сезоне играл на правах аренды за португальский АВШ. Я заинтересован в приглашении Виталия Дахновского из «Вереса». Также ожидаем приезда нападающего, который ранее выступал в Швеции», – сказал Маркевич.

Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о ситуации генерального директора спортивного клуба Андрея Русола, который также уже работает в «Карпатах».