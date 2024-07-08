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  4. Вячеслав ФРИДМАН: «Русол пока и здесь, и там»
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 12:54 |
149
0

Вячеслав ФРИДМАН: «Русол пока и здесь, и там»

Коммерческий директор «Днепра-1» рассказал о ситуации генерального директора спортивного клуба

08 июля 2024, 12:54 |
149
0
Вячеслав ФРИДМАН: «Русол пока и здесь, и там»
СК Днепр-1. Андрей Русол

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о ситуации генерального директора спортивного клуба Андрея Русола.

– Как сейчас обстоят дела в «Днепре-1», будет ли команда играть в новом сезоне?

– Мы с Русолом ищем возможности, чтобы клуб продолжал функционировать. Продолжается поиск потенциального инвестора, работа идет.

– То есть Русол еще не в «Карпатах», а в «Днепре-1»?

– Русол пока что занимается делами и здесь, и там. У него есть ответственность перед «Днепром-1», потому что он акционер клуба. Кому он передаст свои полномочия в «Днепре-1»? Такого специалиста, как Русол, одним человеком не заменишь. Возможно, его функции будут выполнять несколько человек: Полунин, Селезнев и еще кто-то.

Ранее на уход Андрея Русола в «Карпаты» отреагировал Юрий Береза.

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Андрей Русол чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Днепр-1 Вячеслав Фридман
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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