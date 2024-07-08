Вячеслав ФРИДМАН: «Русол пока и здесь, и там»
Коммерческий директор «Днепра-1» рассказал о ситуации генерального директора спортивного клуба
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о ситуации генерального директора спортивного клуба Андрея Русола.
– Как сейчас обстоят дела в «Днепре-1», будет ли команда играть в новом сезоне?
– Мы с Русолом ищем возможности, чтобы клуб продолжал функционировать. Продолжается поиск потенциального инвестора, работа идет.
– То есть Русол еще не в «Карпатах», а в «Днепре-1»?
– Русол пока что занимается делами и здесь, и там. У него есть ответственность перед «Днепром-1», потому что он акционер клуба. Кому он передаст свои полномочия в «Днепре-1»? Такого специалиста, как Русол, одним человеком не заменишь. Возможно, его функции будут выполнять несколько человек: Полунин, Селезнев и еще кто-то.
Ранее на уход Андрея Русола в «Карпаты» отреагировал Юрий Береза.
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