ЛАМ: «8 из 10 экспертов назначили бы пенальти в эпизоде ​​с Кукурельей»

Экс-игрок сборной Германии Филипп Лам рассказал своё мнение касаемо эпизода с рукой Кукурельи в матче против Германии.



– Как вы относитесь к свисту мюнхенской публики в адрес Марка Кукурельи, чья игра рукой в четвертьфинале против Германии не была засчитана судьей Энтони Тейлором?

– Сначала это было забавно. Надеюсь, игрок тоже смог над этим посмеяться, потому что это просто был знак, что немецкая боль в Мюнхене все еще глубока. В какой-то момент свист в его адрес стал немного нелепым. Что должен был сделать Кукурелья? Подойти к судье и сказать: «Я играл рукой»? Я считаю свист в течение всей игры утомительным.

– Тогда объясните нам самый спорный не-свисток турнира: была ли игра рукой Кукурельи пенальти?

– Я бы его назначил. Для меня это пенальти. Но я также могу понять, если его не назначат: рука не идет активно наружу. Я бы сказал: из десяти экспертов и болельщиков восемь назначат пенальти, двое нет. С тех пор, как существует футбол, мы обсуждаем ситуации с игрой рукой – и я уверен, что так будет всегда. Потому что это всегда вопрос интерпретации.



Финальный матч Евро-2024 Испания – Англия состоится в Берлине 14 июля. Начало в 22:00 по Киеву.

