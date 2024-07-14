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  4. ЛАМ: «8 из 10 экспертов назначили бы пенальти в эпизоде ​​с Кукурельей»
Чемпионат Европы
14 июля 2024, 19:22 |
237
1

ЛАМ: «8 из 10 экспертов назначили бы пенальти в эпизоде ​​с Кукурельей»

​​​Экс-игрок сборной Германии рассказал свое мнение игры рукой Кукурельи в матче против Германии

14 июля 2024, 19:22 |
237
1
ЛАМ: «8 из 10 экспертов назначили бы пенальти в эпизоде ​​с Кукурельей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Лам

Экс-игрок сборной Германии Филипп Лам рассказал своё мнение касаемо эпизода с рукой Кукурельи в матче против Германии.

Как вы относитесь к свисту мюнхенской публики в адрес Марка Кукурельи, чья игра рукой в четвертьфинале против Германии не была засчитана судьей Энтони Тейлором?

– Сначала это было забавно. Надеюсь, игрок тоже смог над этим посмеяться, потому что это просто был знак, что немецкая боль в Мюнхене все еще глубока. В какой-то момент свист в его адрес стал немного нелепым. Что должен был сделать Кукурелья? Подойти к судье и сказать: «Я играл рукой»? Я считаю свист в течение всей игры утомительным.

Тогда объясните нам самый спорный не-свисток турнира: была ли игра рукой Кукурельи пенальти?

– Я бы его назначил. Для меня это пенальти. Но я также могу понять, если его не назначат: рука не идет активно наружу. Я бы сказал: из десяти экспертов и болельщиков восемь назначат пенальти, двое нет. С тех пор, как существует футбол, мы обсуждаем ситуации с игрой рукой – и я уверен, что так будет всегда. Потому что это всегда вопрос интерпретации.

Финальный матч Евро-2024 Испания – Англия состоится в Берлине 14 июля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Алексей Тиньков Источник: Bild
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