Тоттенхэм интересуется Судаковым. Также шпоры присматриваются к Шиманьски
Обе сделки видятся проблематичными для «шпор»
В текущее трансферное окно «Тоттенхэм» планирует усилить среднюю линию, подписав игрока на замену Джовани Ло Чельсо, который, вероятно, покинет клуб.
В сферу интересов «шпор» входят Георгий Судаков из «Шахтера» и Себастьян Шиманьски из «Фенербахче».
Первый уже давно является одной из приоритетных целей для «Тоттенхэма» на рынке, а вот второй оказался в сфере интересов лондонцев недавно и его трансфер оценивается в 25-30 миллионов евро.
Что правда, «Фенербахче» абсолютно не горит желание продавать Шиманьски, а «Шахтер» известен как очень непростой переговорщик, особенно учитывая «особые» отношения донецкого клуба со «шпорами» из-за трансфера Манора Соломона.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» собирается выручить от продажи Судакова не менее 50 миллионов евро.
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Справді, the news caught offside )
P.S. От, все одно, скільки читаю тексти - не можу зрозуміти правопис від українських спортивних журналістів. Чому
ким? - "СудаковИМ", навіть
кого? - "МанорА СоломонА", але
кого? - "Шиманськи", а не "Шиманського"?