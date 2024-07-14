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  4. Тоттенхэм интересуется Судаковым. Также шпоры присматриваются к Шиманьски
Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 17:00 | Обновлено 14 июля 2024, 17:37
661
1

Тоттенхэм интересуется Судаковым. Также шпоры присматриваются к Шиманьски

Обе сделки видятся проблематичными для «шпор»

14 июля 2024, 17:00 | Обновлено 14 июля 2024, 17:37
661
1
Тоттенхэм интересуется Судаковым. Также шпоры присматриваются к Шиманьски
shakhtar.com. Георгий Судаков (справа)

В текущее трансферное окно «Тоттенхэм» планирует усилить среднюю линию, подписав игрока на замену Джовани Ло Чельсо, который, вероятно, покинет клуб.

В сферу интересов «шпор» входят Георгий Судаков из «Шахтера» и Себастьян Шиманьски из «Фенербахче».

Первый уже давно является одной из приоритетных целей для «Тоттенхэма» на рынке, а вот второй оказался в сфере интересов лондонцев недавно и его трансфер оценивается в 25-30 миллионов евро.

Что правда, «Фенербахче» абсолютно не горит желание продавать Шиманьски, а «Шахтер» известен как очень непростой переговорщик, особенно учитывая «особые» отношения донецкого клуба со «шпорами» из-за трансфера Манора Соломона.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» собирается выручить от продажи Судакова не менее 50 миллионов евро.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Тоттенхэм трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Джовани Ло Чельсо Себастьян Шиманьски Фенербахче
Алексей Сливченко Источник: Caughtoffside
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Комментарии 1
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Falko
Та ну, який Тоттенгем - Шахтар? Англійці же чудово розуміють, що Шахта відразу закладе бонус на Соломона. З відсотками за моральну шкоду. Та і без того вони дорого намагаються не купувати.
Справді, the news caught offside )
P.S. От, все одно, скільки читаю тексти - не можу зрозуміти правопис від українських спортивних журналістів. Чому
ким? - "СудаковИМ", навіть
кого? - "МанорА СоломонА", але
кого? - "Шиманськи", а не "Шиманського"?
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