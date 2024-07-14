Тоттенхэм интересуется Судаковым. Также шпоры присматриваются к Шиманьски

В текущее трансферное окно «Тоттенхэм» планирует усилить среднюю линию, подписав игрока на замену Джовани Ло Чельсо, который, вероятно, покинет клуб.

В сферу интересов «шпор» входят Георгий Судаков из «Шахтера» и Себастьян Шиманьски из «Фенербахче».

Первый уже давно является одной из приоритетных целей для «Тоттенхэма» на рынке, а вот второй оказался в сфере интересов лондонцев недавно и его трансфер оценивается в 25-30 миллионов евро.

Что правда, «Фенербахче» абсолютно не горит желание продавать Шиманьски, а «Шахтер» известен как очень непростой переговорщик, особенно учитывая «особые» отношения донецкого клуба со «шпорами» из-за трансфера Манора Соломона.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» собирается выручить от продажи Судакова не менее 50 миллионов евро.