Саудовская Аравия15 июля 2024, 05:11 |
290
0
Звезда НБА Кевин Дюрант назвал лучшего футболиста за всю историю
Форвард «Финикса» высоко оценил Криштиану Роналду
15 июля 2024, 05:11 |
290
0
Звездный форвард «Финикса» и олимпийской сборной США по баскетболу назвал лучшего футболиста в истории. Американец выделил пятикратного обладателя Золотого мяча португальца Криштиану Роналду.
– Ты следишь за футболом? У нас в США его еще называют соккер...
– Да.
– Кто по твоему мнению лучший футболист за всю историю?
– Криштиану Роналду.
Ранее звездный вингер сборной Аргентины и клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси назвал бывшего баскетболиста НБА Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июля 2024, 23:55 137
В финале подопечные де ла Фуэнте переиграли Англию
Футбол | 15 июля 2024, 00:30 0
Смотрите видеообзор решающего поединка чемпионата Европы
Футбол | 15.07.2024, 03:35
Бокс | 14.07.2024, 07:15
Футбол | 14.07.2024, 13:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
13.07.2024, 20:58 13
13.07.2024, 07:02 6
13.07.2024, 05:21 6
13.07.2024, 19:07 46
13.07.2024, 07:32 12
14.07.2024, 20:01 28