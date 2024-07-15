Звезда НБА Кевин Дюрант назвал лучшего футболиста за всю историю

Звездный форвард «Финикса» и олимпийской сборной США по баскетболу назвал лучшего футболиста в истории. Американец выделил пятикратного обладателя Золотого мяча португальца Криштиану Роналду.

– Ты следишь за футболом? У нас в США его еще называют соккер...

– Да.

– Кто по твоему мнению лучший футболист за всю историю?

– Криштиану Роналду.

Ранее звездный вингер сборной Аргентины и клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси назвал бывшего баскетболиста НБА Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории.