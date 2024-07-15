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  4. Звезда НБА Кевин Дюрант назвал лучшего футболиста за всю историю
Саудовская Аравия
15 июля 2024, 05:11 |
290
0

Звезда НБА Кевин Дюрант назвал лучшего футболиста за всю историю

Форвард «Финикса» высоко оценил Криштиану Роналду

15 июля 2024, 05:11 |
290
0
Звезда НБА Кевин Дюрант назвал лучшего футболиста за всю историю
Sportskeeda. Криштиану Роналду и Кевин Дюрант

Звездный форвард «Финикса» и олимпийской сборной США по баскетболу назвал лучшего футболиста в истории. Американец выделил пятикратного обладателя Золотого мяча португальца Криштиану Роналду.

– Ты следишь за футболом? У нас в США его еще называют соккер...

– Да.

– Кто по твоему мнению лучший футболист за всю историю?

– Криштиану Роналду.

Ранее звездный вингер сборной Аргентины и клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси назвал бывшего баскетболиста НБА Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории.

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Дмитро Олійник Источник: YouTube
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