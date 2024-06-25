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Аргентина
25 июня 2024, 11:58 |
1517
1

Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Аргентинец высоко оценил Майкла Джордана

25 июня 2024, 11:58 |
1517
1
Месси назвал величайшего спортсмена в истории
Goal.com. Лионель Месси и Майкл Джордан

Звездный вингер сборной Аргентины и клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси назвал бывшего баскетболиста НБА Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории.

«Я считаю, что в спортивном плане Майкл Джордан величайший из всех. После того как я посмотрел сериал о Джордане, то я узнал о нем немного больше. Сериал «Последний танец» впечатляет, это просто шедевр.

Жаль, что я не смог пережить эпоху, в которой играл Майкл, она мне бы понравилась. Я не много знаю о баскетболе и не являюсь поклонником этого вида спорта. Майкл это человек, который особенный не только для баскетбола, но и для всего спорта.

Я восхищаюсь им, многие люди хотели бы сфотографироваться со мной. Я хотел бы сфотографироваться с Майклом», – сказал Месси.

Ранее Месси стал двукратным рекордсменом Кубка Америки.

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Лионель Месси Интер Майами Майкл Джордан НБА
Дмитро Олійник Источник: fadeawayworld.net
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Первый Среди Равных
Найвеличніший спортсмен в історії - Майкл Фелпс, ІМХО.
А Джордан навіть не найвеличніший баскетболіст. 
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