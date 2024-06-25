Месси назвал величайшего спортсмена в истории
Аргентинец высоко оценил Майкла Джордана
Звездный вингер сборной Аргентины и клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси назвал бывшего баскетболиста НБА Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории.
«Я считаю, что в спортивном плане Майкл Джордан величайший из всех. После того как я посмотрел сериал о Джордане, то я узнал о нем немного больше. Сериал «Последний танец» впечатляет, это просто шедевр.
Жаль, что я не смог пережить эпоху, в которой играл Майкл, она мне бы понравилась. Я не много знаю о баскетболе и не являюсь поклонником этого вида спорта. Майкл это человек, который особенный не только для баскетбола, но и для всего спорта.
Я восхищаюсь им, многие люди хотели бы сфотографироваться со мной. Я хотел бы сфотографироваться с Майклом», – сказал Месси.
Ранее Месси стал двукратным рекордсменом Кубка Америки.
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