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  4. Крейчикова прокомментировала победу на Уимблдоне
Уимблдон
14 июля 2024, 12:53 |
164
0

Крейчикова прокомментировала победу на Уимблдоне

Барбора не совсем поняла, как это произошло

14 июля 2024, 12:53 |
164
0
Крейчикова прокомментировала победу на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала завоевание титула в одиночном разряде не Уимблдоне. В финале чешка обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини – 6:2, 2:6, 6:4.

– Чемпионка Уимблдона – это звучит безумно, но я очень счастлива. Счастлива, что выиграла сегодня, что смогла добыть этот трофей. Это замечательное ощущение.

– За все те 13 турниров Grand Slam с момента победы на Ролан Гаррос, чувствовали ли вы что-то другое на этом турнире? Почему именно сейчас?
– Я не знаю, почему именно этот турнир. У меня была очень сложная сетка с самого первого матча. Я просто шла дальше матч за матчем. Я чувствовала себя лучше и становилась лучше. И вот я здесь. Я не знаю, как это произошло.

– Когда Уимблдон стал вашей мечтой? Насколько реальность совпадает с мечтой?
– Трудно сказать. Победа на любом турнире – это здорово. Победа здесь, на Уимблдоне, имеет для меня огромное значение. Но я бы не сказала, что это было чем-то вроде моей мечты, когда я была очень маленькой. У меня есть маленький блокнот, в котором я писала, когда мне было где-то 12 лет. Не знаю, может, три-четыре месяца назад я перечитывала его. У меня там было написано, что в будущем я хотела бы выиграть Открытый чемпионат Франции. Так что это была довольно большая мечта для меня – выиграть Ролан Гаррос.

Честно говоря, возможно, всё немного изменилось, когда я познакомилась с Яной [Новотной], и когда она рассказывала мне все истории про Уимблдон, про траву, про то, как тяжело ей было выиграть титул, и сколько эмоций она пережила, когда она это сделала. Думаю, с тех пор я начала воспринимать Уимблдон как величайший турнир в мире.

– Насколько реальность совпадает с тем, что вы себе представляли?
– Это замечательно. Это так приятно (поднимает руки и улыбается).

– На корте вы сказали, что это лучший день в вашей жизни. Как вы считаете, сейчас вы показываете лучший теннис в карьере?
– Думаю, да. Потому что сегодня было очень сложно, и пришлось выложиться и по игре, и психологически. И я очень горжусь, что у меня получилось сделать все, что требовалось, и выиграть финал.

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Барбора Крейчикова Жасмин Паолини Уимблдон-2024
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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