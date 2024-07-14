Крейчикова прокомментировала победу на Уимблдоне

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала завоевание титула в одиночном разряде не Уимблдоне. В финале чешка обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини – 6:2, 2:6, 6:4.

– Чемпионка Уимблдона – это звучит безумно, но я очень счастлива. Счастлива, что выиграла сегодня, что смогла добыть этот трофей. Это замечательное ощущение.

– За все те 13 турниров Grand Slam с момента победы на Ролан Гаррос, чувствовали ли вы что-то другое на этом турнире? Почему именно сейчас?

– Я не знаю, почему именно этот турнир. У меня была очень сложная сетка с самого первого матча. Я просто шла дальше матч за матчем. Я чувствовала себя лучше и становилась лучше. И вот я здесь. Я не знаю, как это произошло.

– Когда Уимблдон стал вашей мечтой? Насколько реальность совпадает с мечтой?

– Трудно сказать. Победа на любом турнире – это здорово. Победа здесь, на Уимблдоне, имеет для меня огромное значение. Но я бы не сказала, что это было чем-то вроде моей мечты, когда я была очень маленькой. У меня есть маленький блокнот, в котором я писала, когда мне было где-то 12 лет. Не знаю, может, три-четыре месяца назад я перечитывала его. У меня там было написано, что в будущем я хотела бы выиграть Открытый чемпионат Франции. Так что это была довольно большая мечта для меня – выиграть Ролан Гаррос.

Честно говоря, возможно, всё немного изменилось, когда я познакомилась с Яной [Новотной], и когда она рассказывала мне все истории про Уимблдон, про траву, про то, как тяжело ей было выиграть титул, и сколько эмоций она пережила, когда она это сделала. Думаю, с тех пор я начала воспринимать Уимблдон как величайший турнир в мире.

– Насколько реальность совпадает с тем, что вы себе представляли?

– Это замечательно. Это так приятно (поднимает руки и улыбается).

– На корте вы сказали, что это лучший день в вашей жизни. Как вы считаете, сейчас вы показываете лучший теннис в карьере?

– Думаю, да. Потому что сегодня было очень сложно, и пришлось выложиться и по игре, и психологически. И я очень горжусь, что у меня получилось сделать все, что требовалось, и выиграть финал.