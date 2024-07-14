Спортврач рассказал, как Джоковичу удалось так быстро восстановиться
Ключевым в этой истории является метод операции на колене
14 июля 24-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович сыграет в финале Уимблдонского турнира против испанца Карлоса Алькараса.
Участие серба в травяном мэйджоре было под вопросом, ведь после матча 1/8 финала на Ролан Гаррос Джоковичу сделали операцию на колене (5 июня).
Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк рассказал, как сербскому теннисисту удалось так быстро восстановиться после оперативного вмешательства.
«Новак получил разрыв медиального мениска на Ролан Гаррос, а уже через несколько дней было принято решение об операции. Уимблдон должен был стартовать через 25 дней.
Итак, ключевым в этой истории является метод операции.
Разорванный мениск можно оперировать двумя способами: удалять разорванную частицу или сшивать разрыв нитками.
Разница заключается в том, что в случае сшивания мениска ногу запрещено сгибать около месяца, фиксируя ее в брейсе. Зато, в случае удаления части мениска, восстановление составляет от 3 до 6 недель.
Итак, единственным сценарием, при котором Новак мог успеть к Уимблдону,было удаление части мениска.
Антоана Жеромет, французский хирург, подтвердила, что проводила сербу именно частичную менискэктомию, что позволило ему вовремя восстановиться», – написал Бабелюк.
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