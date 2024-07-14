Спортврач рассказал, как Джоковичу удалось так быстро восстановиться

14 июля 24-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович сыграет в финале Уимблдонского турнира против испанца Карлоса Алькараса.

Участие серба в травяном мэйджоре было под вопросом, ведь после матча 1/8 финала на Ролан Гаррос Джоковичу сделали операцию на колене (5 июня).

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк рассказал, как сербскому теннисисту удалось так быстро восстановиться после оперативного вмешательства.