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Чемпионат Европы
14 июля 2024, 04:04 | Обновлено 14 июля 2024, 04:56
145
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Мы должны быть готовы к серии пенальти в финале»

Тренер сборной Англии поделился ожиданиями от матча проти Испании

14 июля 2024, 04:04 | Обновлено 14 июля 2024, 04:56
145
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы должны быть готовы к серии пенальти в финале»
УЕФА. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями накануне финала Евро-2024, в котром его команда будет играть против Испании.

«Все здоровы, мы с нетерпением ждем этого испытания. Очевидно, что за последние несколько недель команда спрогрессировала. Я должен сказать, что работать с этими игроками большая честь. Теперь у нас есть потрясающая возможность достичь того, к чему мы так стремились.

Мы знаем, что этот трофей будет значить для всех дома и для нас как команды – не только для этого состава, но и для всех игроков, которые участвовали в этом турнире, и для всего персонала. Они все внесли свой вклад в формирование этой команды. Мы хотели бы завтра подарить всем особенный вечер.

Я не верю в сказки, но верю в мечты. У нас были большие мечты, но теперь нужно воплотить их в жизнь. Путь, который мы прошли, эти поздние голы, пенальти – все просто так не происходит. Мы должны показать ту игру, которая нам нужна. Самое главное сейчас – это наша игра в финале.

У Испании очень ясная манера игры. У них сыгранная команда, которая очень хорошо прессингует, по-настоящему интенсивно. Они очень хорошо владеют мячом, поэтому нам надо играть максимально организованно. Но мы также хорошо контролировали мяч, особенно в последних нескольких матчах.

Подготовка к серии пенальти? Я считаю, что это навык, который ты всегда применяешь под давлением, но который можно тренировать и совершенствовать. Мы хотели взять этот процесс под контроль и взять на себя ответственность за него. Мы выиграли три из четырех последних серий пенальти, и это большой сдвиг. Мы должны быть готовы на случай, если это понадобится завтра.

Поражения в полуфинале Евро-1996 и финале Евро-2020 научили меня тому, что в футболе все может меняться очень быстро. Разница между победой и поражением так мала. Это расширило мой взгляд на жизнь, потому что есть вещи важнее футбола. Завтра я не боюсь того, что может случиться, потому что уже прошел через все. И я хочу, чтобы игроки почувствовали это отсутствие страха. Мы хотим, чтобы они были лучшими версиями самих себя. Если мы не боимся проиграть, это дает нам больше шансов на победу», – сказал Саутгейт.

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Евро-2024 Испания - Англия сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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