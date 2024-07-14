Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Педри и Айосе Перес не смогут сыграть против Англии»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте накануне финала Евро-2024 поделиося ожиданиями от матча против Англии.

«Я счастлив. У меня нет времени накапливать в жизни все плохое, только хорошее. Выйти в финал чемпионата Европы – одно из самых больших достижений, которых можно добиться в футболе. Мы очень спокойны и ждем не дождемся игры.

Мы спокойны. Мы никогда не теряли трезвого взгляда. Мы знаем, что завтра фаворита нет, это очень равная игра. Мы знаем, если не сыграем выше уровня, который показывали на этом турнире. Если не будем полностью сфокусированы, если будем совершать ошибки, то не сможем победить. Я знаю, что моя команда способна все это сделать. Мы с нетерпением ждем матча, но с максимальным уважением к нашим соперникам.

Какую игру мы ожидаем завтра? Это финал, поэтому это будет очень равная игра, очень конкурентная. Люди должны понимать, что эти матчи всегда зависят от мельчайших деталей». Команда, которая допустит меньше ошибок, выиграет. Наша команда подходит к этому финалу на своем пике.

Я – гладиатор, мне нравится быть на арене. Мне очень нравится видеть счастливых людей, и я знаю, как счастливы будут мои игроки, если мы выиграем. Мы очень воодушевлены тем, как вся страна показывает нам свою поддержку. Мы бы по-настоящему отпраздновали, если нам удастся выиграть трофей.

Я хочу поблагодарить за прекрасную работу двух игроков: Педри, который, к сожалению, получил травму, и Айосе Переса, у которого были проблемы с первой игры, но он очень много работал. К сожалению, завтра они не смогут сыграть. Гави приедет завтра, чтобы поддержать нас, он будет игроком под номером 27.

Иногда мне стыдно, потому что требую от своих игроков слишком многого. Завтра я не буду просить ничего особенного. Я вижу их лица и вижу их настрой. Просто попрошу их насладиться тем, что они заслужили. Я хочу, чтобы они получали удовольствие от игры завтра.

Мы должны подойти к завтрашней игре в боевом настроении. Мы гордимся тем путем, который проделали, чтобы попасть сюда. Никто ничего не дал этой команде просто так. Они все это заслужили на поле. Мы имеем право сильно гордиться тем, что сделали. Видеть, как страна так гордится этой командой, это прекрасное чувство.

Признаюсь, занятно, что за все это время, которое мы находимся в сборе, среди нас было так много дней рождения. Думаю, это все указывает на то, что мы становимся старше.

Суть в том, что, когда отмечаешь свой день рождения, хочется оказаться в кругу семьи. Когда же это невозможно, самое лучшее – это иметь возможность находиться вместе с нынешним составом и штабом команды. Эти моменты эмоциональны, и они во многом помогли нам стать сплоченнее.

Англия? Превосходная сборная. Вне зависимости от результатов и игры на этом ЕВРО я знал, что у Англии очень хорошая команда, очень хороший подбор игроков и что рано или поздно они включатся

Я догадывался об этом из-за исключительного уровня ее игроков. Так что с нашей стороны нет никакой самоуспокоенности либо чрезмерной самоуверенности. В действительности игра с Англией – это, думаю, совершенно иной матч среди всех, прежде проведенных нами на Евро», – сказал де ла Фуэнте.