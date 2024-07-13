Определены победители Уимблдона в мужском парном разряде
Впервые с 2014-го победил несеяный дуэт
Состоялся финальный матч на Уимблдоне в мужском парном разряде.
Во встрече за титул 15-е сеяные австралийцы Макс Перселл и Джордан Томпсон проиграли несеяного финско-британскому дуэту Харри Хелиоваара / Генри Паттен. Победители в сумме отыграли три матчбола.
Уимблдон. Финал парного разряда
Харри Хелиоваара / Генри Паттен – Макс Перселл / Джордан Томпсон [15] – 6:7(7), 7:6(8), 7:6(9)
Хелиоваара и Паттен стали первыми несеяными чемпионы Уимблдона с 2014-го. Тогда победили Вашек Поспишил и Джек Сок.
Для Харри и Генри это первая победа на парном турнире Grand Slam. Хелиоваара ранее брал парный титул на US Open-2023, но в миксте.
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