Определены победители Уимблдона в мужском парном разряде

Состоялся финальный матч на Уимблдоне в мужском парном разряде.

Во встрече за титул 15-е сеяные австралийцы Макс Перселл и Джордан Томпсон проиграли несеяного финско-британскому дуэту Харри Хелиоваара / Генри Паттен. Победители в сумме отыграли три матчбола.

Уимблдон. Финал парного разряда

Харри Хелиоваара / Генри Паттен – Макс Перселл / Джордан Томпсон [15] – 6:7(7), 7:6(8), 7:6(9)

Хелиоваара и Паттен стали первыми несеяными чемпионы Уимблдона с 2014-го. Тогда победили Вашек Поспишил и Джек Сок.

Для Харри и Генри это первая победа на парном турнире Grand Slam. Хелиоваара ранее брал парный титул на US Open-2023, но в миксте.