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Уимблдон
13 июля 2024, 22:25 | Обновлено 13 июля 2024, 22:45
521
0

Определены победители Уимблдона в мужском парном разряде

Впервые с 2014-го победил несеяный дуэт

13 июля 2024, 22:25 | Обновлено 13 июля 2024, 22:45
521
0
Определены победители Уимблдона в мужском парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Харри Хелиоваара и Генри Паттен

Состоялся финальный матч на Уимблдоне в мужском парном разряде.

Во встрече за титул 15-е сеяные австралийцы Макс Перселл и Джордан Томпсон проиграли несеяного финско-британскому дуэту Харри Хелиоваара / Генри Паттен. Победители в сумме отыграли три матчбола.

Уимблдон. Финал парного разряда
Харри Хелиоваара / Генри Паттен – Макс Перселл / Джордан Томпсон [15] – 6:7(7), 7:6(8), 7:6(9)

Хелиоваара и Паттен стали первыми несеяными чемпионы Уимблдона с 2014-го. Тогда победили Вашек Поспишил и Джек Сок.

Для Харри и Генри это первая победа на парном турнире Grand Slam. Хелиоваара ранее брал парный титул на US Open-2023, но в миксте.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томпсон, Перселл, Хелиоваара и Паттен

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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