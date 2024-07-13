Украина. Премьер лига13 июля 2024, 13:32 | Обновлено 13 июля 2024, 13:58
1183
0
Изменено время начала спарринга Динамо с Шальке 04 (новость обновлена)
Матч состоится в субботу, 13 июля
13 июля 2024, 13:32 | Обновлено 13 июля 2024, 13:58
1183
0
Киевское «Динамо» уведомило об изменении времени начала товарищеского матча с немецким клубом «Шальке 04» на сборе в Австрии.
Сообщается, что игра «Динамо» с «Шальке 04» начнется в субботу, 13 июля, в 17:15 по киевскому времени.
Напомним, изначально стартовый свисток в матче должен был прозвучать в 17:00 по Киеву.
Как известно, ранее экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер оценил будущее Пихаленка и Рубчинского, сменивших этим летом «Днепр-1» на «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июля 2024, 11:30 6
Как думаете, сколько сделок из описанных ниже все-таки состоится?
Бокс | 12 июля 2024, 23:17 1
Тайсон не хочет драться со своим другом Паркером
Футбол | 13.07.2024, 13:43
Футбол | 13.07.2024, 03:24
Футбол | 13.07.2024, 02:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.07.2024, 15:34 50
12.07.2024, 08:03 3
12.07.2024, 11:02 7
12.07.2024, 00:12
11.07.2024, 18:30 8
12.07.2024, 12:54 4
12.07.2024, 16:29 7
11.07.2024, 08:54 6