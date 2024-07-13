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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 13:32 | Обновлено 13 июля 2024, 13:58
1183
0

Изменено время начала спарринга Динамо с Шальке 04 (новость обновлена)

Матч состоится в субботу, 13 июля

13 июля 2024, 13:32 | Обновлено 13 июля 2024, 13:58
1183
0
Изменено время начала спарринга Динамо с Шальке 04 (новость обновлена)
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» уведомило об изменении времени начала товарищеского матча с немецким клубом «Шальке 04» на сборе в Австрии.

Сообщается, что игра «Динамо» с «Шальке 04» начнется в субботу, 13 июля, в 17:15 по киевскому времени.

Напомним, изначально стартовый свисток в матче должен был прозвучать в 17:00 по Киеву.

Как известно, ранее экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер оценил будущее Пихаленка и Рубчинского, сменивших этим летом «Днепр-1» на «Динамо».

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Шальке контрольные матчи УПЛ
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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