Кучер оценил будущее Пихаленка и Рубчинского, сменивших Днепр-1 на Динамо

Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер высказал мнение о потенциале Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского, которые этим летом сменили днепровский клуб на киевское «Динамо».

– Какие перспективы Пихаленка в Динамо, учитывая, что в центре у киевлян немного перебор с полузащитниками?

– Если Динамо купило Пихаленка за такие деньги, то он будет играть, я в этом уверен, иначе не вижу смысла в этом трансфере. Пихаленок точно не игрок для скамейки запасных, он – основной. Думаю, Шовковский найдет для него место на поле.

– Пихаленку уже 27 лет. Как думаете, не совершил ли он ошибку, что не попробовал свои силы за рубежом?

– Это его решение, ему виднее. Думаю, если бы он хотел в Европу, то поехал бы. Уверен, что Пихаленка хотело подписать не только Динамо, но и европейские клубы. Но Динамо – гранд украинского футбола, постоянно борется за чемпионство, выступает в еврокубках, поэтому Саша принял неплохое решение, оставшись в Украине.

– Вам не обидно, что Пихаленок не попадает в сборную Украины?

– Для этого есть Ребров и его помощники, которые вызывают игроков. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Пихаленок играл в сборной. Но, наверное, на этом этапе в национальной команде есть более сильные футболисты на его позиции. К тому же, у Саши была травма, возможно, из-за этого его и не вызвали на Евро. Мое мнение, что Пихаленок – это игрок сборной.

– Также в Динамо перешел еще один ваш бывший подопечный – Рубчинский. Какие у него шансы заиграть в киевской команде?

– Валик – очень хороший и работоспособный футболист, он всегда спокойный и скромный. Думаю, Динамо сделало правильное решение, подписав Рубчинского.

– Его подписали на перспективу или для основы?

– Будем смотреть по ходу чемпионата. Валик такой футболист, что будет бороться за место в составе.

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