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Испания
10 июля 2024, 11:48 | Обновлено 10 июля 2024, 11:52
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0

Кучер назвал два идеальных клуба для Довбика

Бывший тренер «Днепра-1» – о приоритетах для экс-подопечного

10 июля 2024, 11:48 | Обновлено 10 июля 2024, 11:52
1199
0
Кучер назвал два идеальных клуба для Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер высказал мнение о перспективах в развитии карьеры украинского нападающего Артема Мудрика, который, напомним, минувший сезон провел в составе испанского клуба «Жирона».

– При вас в Днепре-1 раскрылся Довбик, который стал лучшим бомбардиром УПЛ, а теперь сверкает в Ла Лиге. Как с ним работалось, как удалось раскрыть его сильные стороны?

– С Артемом вообще было легко. Довбик – прекрасный человек и футболист. Он всегда много работал на тренировках и часто оставался для индивидуальных занятий. Его нужно было только направлять в правильное русло и не мешать, данные у него хорошие. Поэтому я не удивился, что Довбик очень хорошо проявил себя в Жироне и сейчас его хотят приобрести многие топ-клубы. Желаю ему только успехов, чтобы у него все получалось.

– Помните, как состоялся его переход в Жирону?

– Было много разговоров о его трансфере и в один прекрасный момент перед тренировкой Артем поблагодарил команду и сказал, что переходит в Жирону. Но он нам помог в квалификации еврокубков, за что я ему благодарен.

– Как Довбык вел себя в команде?

– Было видно, что это лидер. Артем мог завести ребят крепким словцом в раздевалке: «Давайте, соберитесь!». Также мог поддержать, если что-то не получалось. Он создавал позитивную атмосферу.

– Много разговоров ходит о переходе Довбыка в Атлетико и Милан. Какой из этих клубов ему подходит больше?

– Атлетико – хороший вариант, потому что Довбик очень хорошо знает Ла Лигу. А в Милан пришел Фонсека, и, зная его стиль игры, то Артем ему точно нужен. Фонсека играет с одним нападающим, который цепляется за мячи, Довбик на эту роль подходит идеально. Поэтому Атлетико и Милан хорошо подойдут Артему, пусть выбирает сам, - признался Кучер.

Ранее Кучер рассказал о погашении «Днепром-1» финансового долга перед ним.

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Артем Довбик Александр Кучер Днепр-1 Жирона Атлетико Мадрид Милан Паулу Фонсека
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
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