Кучер рассказал о погашении Днепром-1 финансового долга перед ним

41-летний Александр Кучер, который летом 2023 года покинул тренерский мостик в «Днепре-1» после одного года работы с командой, рассказал о том, как нынче обстоят дела с погашением клуба финансовой задолженности перед ним.

– Читал в прессе, что [коммерческий директор «Днепра-1»] Фридман обещал со всеми рассчитаться, но пока что тишина. Недавно видел Женю Селезнева, он сказал, что клуб собирается погасить долг, но пока что это только слова, конкретики никакой нет.

– Большую сумму вам должны?

– Приличную. Три месяца зарплаты и бонусы за второе место и еврокубки.

– Что говорят в Палате разрешения споров УАФ?

– Я подал туда заявление, но пока что его не рассматривали, хотя времени прошло достаточно много.

– Что вы чувствуете, когда читаете последние новости о «Днепре-1», что команда будет расформирована?

– Трудно что-то говорить. Посмотрим на деле, когда будет окончательное решение, кто хороший, кто плохой, кто молодец, а кто нет.

– Не боитесь, что «Днепр-1» обанкротится и долг вам так никто и не вернет?

– Я эти деньги честно заработал и рассчитываю их получить. Но самое печальное в этой ситуации то, что может распасться клуб из УПЛ и еврокубков. Обидно терять такие команды. Люди туда вложили деньги, эмоции и душу, а теперь произошла такая неприятная ситуация.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» подает признаки жизнедеятельности.