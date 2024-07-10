Кучер рассказал о погашении Днепром-1 финансового долга перед ним
Бывшему тренеру днепровский клуб должен приличную сумму
41-летний Александр Кучер, который летом 2023 года покинул тренерский мостик в «Днепре-1» после одного года работы с командой, рассказал о том, как нынче обстоят дела с погашением клуба финансовой задолженности перед ним.
– Читал в прессе, что [коммерческий директор «Днепра-1»] Фридман обещал со всеми рассчитаться, но пока что тишина. Недавно видел Женю Селезнева, он сказал, что клуб собирается погасить долг, но пока что это только слова, конкретики никакой нет.
– Большую сумму вам должны?
– Приличную. Три месяца зарплаты и бонусы за второе место и еврокубки.
– Что говорят в Палате разрешения споров УАФ?
– Я подал туда заявление, но пока что его не рассматривали, хотя времени прошло достаточно много.
– Что вы чувствуете, когда читаете последние новости о «Днепре-1», что команда будет расформирована?
– Трудно что-то говорить. Посмотрим на деле, когда будет окончательное решение, кто хороший, кто плохой, кто молодец, а кто нет.
– Не боитесь, что «Днепр-1» обанкротится и долг вам так никто и не вернет?
– Я эти деньги честно заработал и рассчитываю их получить. Но самое печальное в этой ситуации то, что может распасться клуб из УПЛ и еврокубков. Обидно терять такие команды. Люди туда вложили деньги, эмоции и душу, а теперь произошла такая неприятная ситуация.
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» подает признаки жизнедеятельности.
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