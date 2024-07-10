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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 11:35 | Обновлено 10 июля 2024, 11:40
794
0

Кучер рассказал о погашении Днепром-1 финансового долга перед ним

Бывшему тренеру днепровский клуб должен приличную сумму

10 июля 2024, 11:35 | Обновлено 10 июля 2024, 11:40
794
0
Кучер рассказал о погашении Днепром-1 финансового долга перед ним
СК Днепр-1. Александр Кучер

41-летний Александр Кучер, который летом 2023 года покинул тренерский мостик в «Днепре-1» после одного года работы с командой, рассказал о том, как нынче обстоят дела с погашением клуба финансовой задолженности перед ним.

– Читал в прессе, что [коммерческий директор «Днепра-1»] Фридман обещал со всеми рассчитаться, но пока что тишина. Недавно видел Женю Селезнева, он сказал, что клуб собирается погасить долг, но пока что это только слова, конкретики никакой нет.

– Большую сумму вам должны?

– Приличную. Три месяца зарплаты и бонусы за второе место и еврокубки.

– Что говорят в Палате разрешения споров УАФ?

– Я подал туда заявление, но пока что его не рассматривали, хотя времени прошло достаточно много.

– Что вы чувствуете, когда читаете последние новости о «Днепре-1», что команда будет расформирована?

– Трудно что-то говорить. Посмотрим на деле, когда будет окончательное решение, кто хороший, кто плохой, кто молодец, а кто нет.

– Не боитесь, что «Днепр-1» обанкротится и долг вам так никто и не вернет?

– Я эти деньги честно заработал и рассчитываю их получить. Но самое печальное в этой ситуации то, что может распасться клуб из УПЛ и еврокубков. Обидно терять такие команды. Люди туда вложили деньги, эмоции и душу, а теперь произошла такая неприятная ситуация.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» подает признаки жизнедеятельности.

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Александр Кучер Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
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