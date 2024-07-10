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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 09:09 | Обновлено 10 июля 2024, 09:16
894
1

Еще не точка? Днепр-1 подает признаки жизнедеятельности

В днепровском клубе начат процесс погашения долгов

10 июля 2024, 09:09 | Обновлено 10 июля 2024, 09:16
894
1
Еще не точка? Днепр-1 подает признаки жизнедеятельности
СК Днепр-1

В спортивном клубе «Днепр-1» начали проводить расчет по заработной плате, в чем имелась задолженность.

Сообщается, что на данный момент якобы уже на 3/4 закрыт долг тренерскому штабу команды, а также полностью закрыт вопрос по долгам персоналу клуба.

В то же время по футболистам вопрос остается открытым: кто-то получил совсем маленькую часть от задолженности, а кто-то и вовсе не получил ничего.

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Впрочем, источник уточняет, что данная информация не является точной, а исключительно общего плана.

Ранее сообщалось, что появился еще один дедлайн в существовании «Днепра-1».

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Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Telegram
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Nick.Grabowski
Дніпро-2 чи Маккабі Днєпропєтровск? 
Чта скажєт таваріщ Бєрєза, лакєй аднаго уважаємага чєлавєка в Днєпрє?
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