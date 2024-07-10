Еще не точка? Днепр-1 подает признаки жизнедеятельности
В днепровском клубе начат процесс погашения долгов
В спортивном клубе «Днепр-1» начали проводить расчет по заработной плате, в чем имелась задолженность.
Сообщается, что на данный момент якобы уже на 3/4 закрыт долг тренерскому штабу команды, а также полностью закрыт вопрос по долгам персоналу клуба.
В то же время по футболистам вопрос остается открытым: кто-то получил совсем маленькую часть от задолженности, а кто-то и вовсе не получил ничего.
Впрочем, источник уточняет, что данная информация не является точной, а исключительно общего плана.
Ранее сообщалось, что появился еще один дедлайн в существовании «Днепра-1».
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