Еще не точка? Днепр-1 подает признаки жизнедеятельности

В спортивном клубе «Днепр-1» начали проводить расчет по заработной плате, в чем имелась задолженность.

Сообщается, что на данный момент якобы уже на 3/4 закрыт долг тренерскому штабу команды, а также полностью закрыт вопрос по долгам персоналу клуба.

В то же время по футболистам вопрос остается открытым: кто-то получил совсем маленькую часть от задолженности, а кто-то и вовсе не получил ничего.

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Впрочем, источник уточняет, что данная информация не является точной, а исключительно общего плана.

Ранее сообщалось, что появился еще один дедлайн в существовании «Днепра-1».