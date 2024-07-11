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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 08:36 | Обновлено 11 июля 2024, 08:42
543
1

Динамо – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 июля товарищеский матч летнего межсезонья

11 июля 2024, 08:36 | Обновлено 11 июля 2024, 08:42
543
1
Динамо – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В субботу, 13 июля, киевской «Динамо» проведет второй контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет немецкий клуб «Шальке».

Как известно, в первом товарищеском матче на австрийском сборе динамовцы Киева 10 июля померились силами с немецкой командой «Падерборн». Встреча завершилась вничью 0:0.

Напомним, ранее экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер оценил будущее Пихаленка и Рубчинского, сменивших этим летом «Днепр-1» на «Динамо».

Динамо – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер трансляции появится, как только станет доступен)

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Источник: Динамо получило 400 тысяч евро от ПАОКа за Кендзеру
Шальке Динамо Киев учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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