В субботу, 13 июля, киевской «Динамо» проведет второй контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет немецкий клуб «Шальке».

Как известно, в первом товарищеском матче на австрийском сборе динамовцы Киева 10 июля померились силами с немецкой командой «Падерборн». Встреча завершилась вничью 0:0.

Напомним, ранее экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер оценил будущее Пихаленка и Рубчинского, сменивших этим летом «Днепр-1» на «Динамо».

Динамо – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер трансляции появится, как только станет доступен)