Динамо – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июля товарищеский матч летнего межсезонья
В субботу, 13 июля, киевской «Динамо» проведет второй контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.
Соперником подопечных Александра Шовковского станет немецкий клуб «Шальке».
Как известно, в первом товарищеском матче на австрийском сборе динамовцы Киева 10 июля померились силами с немецкой командой «Падерборн». Встреча завершилась вничью 0:0.
Напомним, ранее экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер оценил будущее Пихаленка и Рубчинского, сменивших этим летом «Днепр-1» на «Динамо».
Динамо – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер трансляции появится, как только станет доступен)
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