«Довбик – особый случай». В Испании предсказали хэппи-энд в деле украинца

Журналист топового испанского издания Mundo Deportivo Алекс Луна высказал мнение о ситуации с вероятным переходом в другой клуб украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика.

«Довбик – это особый случай. Он хотел уйти, но, похоже, изменил свое мнение из-за некоторых вещей. Сейчас выглядит так, что он остается, но я думаю, что это не окончательное решение.

Давайте просто представим, что в последние дни трансферного окна условный Хойлунд перейдет в «Наполи», а «Манчестер Юнайтед» будет нужен центрфорвард. Они предложат, например, 45 млн евро, и «Жирона» примет это предложение.

Есть ли шансы, что он останется? Думаю, что да. Все ли уже решено? Вовсе нет. Футбол каждый день дарит неожиданности», - заявил Луна.

Ранее сообщалось, что Довбик находится в поле зрения «Тоттенхэма» и «Ювентуса», а также «Милана». Впрочем, миланский клуб уже якобы отказался от притязаний на украинца и готов подписать нападающего сборной Германии.