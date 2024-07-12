На украинскую звезду появились 2 новых претендента. Цена вопроса – €40 млн

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации El Nacional, к Довбику продолжает активно проявлять интерес «Атлетико», «Челси» и «Наполи», а в последнее время к ним присоединились итальянский гранд «Ювентус» и лондонский клуб «Тоттенхэм». Позиция «Жироны» является четкой – Довбик доступен для трансфера, но цена на него составляет 40 миллионов евро. Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель смирился с уходом Довбика и занялся поисками его замены.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.